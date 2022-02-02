الأربعاء 02 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

يجدد تلقائيًا لمدة 5 سنوات... بروتوكول بين النقل والتضامن لخدمة ذوي الاحتياجات

وزيرا التضامن والنقل
وزيرا التضامن والنقل خلال توقيع البروتوكول

شهد وزيرا التضامن والنقل توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارتين بهدف تعظيم الاستفادة من قدرات ذوى الاحتياجات ودمجهم في المجتمع والوظائف المختلفة، كما أكدا استثمار طاقات ذوي الإعاقة من خلال تعظيم فرص التحاقهم بسوق العمل.

◘ “الدستور” تستعرض في التقرير التالي أبرز تصريحات الوزيرين خلال التوقيع ومنها ما أكدت عليه وزيرة التضامن وفيه:

1- ضرورة استثمار طاقات ذوي الإعاقة من خلال تعظيم  فرص التحاقهم بسوق العمل.

2- تيسير  حصولهم على عوائد تليق بالحياة الكريمة التي يصبو إليها الوطن بأكمله.

3- الوزارة تتبنى منهج تمكين وتيسير حياة ذوي الاحتياجات

5- تحسين  قدراتهم على الاستقلالية ودمجهم في المجتمع.

6- الدعم السياسي والتشريعي الذي تم خلال السنوات الثلاثة الماضية كان نقطة الانطلاق لتمكين ذوي الإعاقة

7- البدء في حصول ذوي القدرات على الحقوق دون أدنى تمييز.

8- القيادة السياسية تتابع ما تم إنجازه في ملف "القادرون باختلاف" بشكل مستمر وتؤكد أهمية الدمج المجتمعي لهم.

◘ فيما أكد الفريق كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات خلال البروتوكول على الآتى:

‏ 1- كافة عربات وسائل النقل الحديثة بها وسائل وإمكانيات لذوى الاحتياجات الخاصة.

2- البروتوكول يتضمن تشكيل لجنة تيسير وسائل سمعية ومرئية وأماكن لذوي الاحتياجات

4- لجنة مشتركة من ممثلي الطرفيـن تتولى متابعة الإعاقة.

5- تنفيذ الأعمال المحددة بمجال التعاون.

6- اتخاذ الإجراءات التي تكفل إتاحة وسائل النقل المختلفة لهم

7- البروتوكول يحقق المزيد من النجاحات.

8-المترو وكافة منشآت وزارة النقل تيسر وتسهل حركة السير لذوي الاحتياجات

9- دمجهم في المجتمع، وتوفير وسيلة انتقال

10- مدة البروتوكول 5 سنوات تبدأ من مواصلات آمنة وجيدة لهم.

11- ينقذ من تاريخ توقيع الطرفين عليه ويجدد تلقائيا لمدة مماثلة.

وزير النقل وزيرة التضامن ذوي الإعاقة وزيرة التضامن الاجتماعي وزارة النقل وظائف المخ ذوى الاحتياجات الخاصة الاحتياجات الخاصة القيادة السياسية نيفين القباج قادرون باختلاف وسائل النقل

رئيس التحرير

وائل لطفي

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