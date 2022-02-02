الأربعاء 02 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

رئيس كيما: زيادة الصادرات للخارج يؤكد نجاح برنامج مصر الاقتصادي

محمد حسنين رضوان
محمد حسنين رضوان

قال محمد حسنين رضوان، رئيس شركة كيما، إحدى شركات قطاع الأعمال العام أن إعلان مصر عن تحقيق أعلى صادرات للخارج في تاريخها بقيمة 45.2 مليار دولار خلال 2021 يؤكد نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي نفذته الحكومة.

أضاف رئيس كيما، لـ"الدستور"، أن الدولة أجرت عدة إجراءات اقتصادية ضخمة من أجل دعم الصناعة المحلية، لافتًا إلى أنه تم تعديل التشريعات اللازمة التي تشجع الاستثمار المحلي.

أوضح أن هناك توجه للدولة بالتوسع في فتح أسواق جديدة للصادرات المصرية خاصة بأفريقيا، مؤكدًا أن المنتجات المصرية لها جودة مميزة، موضحًا أن دعم الدولة وراء تحقيق هذا الرقم من الصادرات الذي يتحقق للمرة الأولي.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء إن مصر حققت صادرات للخارج خلال 2021 بنحو 45.2 مليار دولار، وهو أعلى رقم في تاريخها.

أضاف رئيس الوزراء، في مؤتمر صحفي اليوم، أن الصادرات غير البترولية شكلت 71.5% من إجمالي الصادرات المصرية للخارج، موضحًا أن بلاده تستهدف الوصول إلى 100 مليار دولار صادرات تنفيذاً لتوجيهات الرئيس السيسي.

مصر مؤتمر الصناعة ماضي برنامج مصطفي الوزراء لوز جمال المتحدث

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