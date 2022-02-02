الأربعاء 02 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

ألمانيا تقدم 140 مليون دولار دعما لبرامج «يونيسف» في أفغانستان

يونيسف
يونيسف

 أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسف» أن وزارة التعاون الاقتصادي الألمانية قدمت 140 مليون دولار لدعم برامج المنظمة الأممية للأطفال والنساء في أفغانستان.


وعبرت ممثلة اليونيسف في أفغانستان أليس أكونجا عن امتنانها - حسبما ذكرت وكالة «خاما برس» الأفغانية للأنباء - لإعلان ألمانيا عن تمويل برامج المنظمة، وقالت إن "الدعم سيساعد جيلاً من الأطفال في أفغانستان في هذا الوضع الحرج".


وأضافت أكونجا أن هذه المساهمة غير المسبوقة في التمويل المرِن ستسمح ليونيسف أن تكون أكثر مرونة، وتمنحنا القدرة على توجيه الموارد إلى البرامج الأكثر أهمية في الدولة.


ووفقًا لمعلومات اليونيسف، فمن المتوقع أن يعتمد 35 مليون شخص في أفغانستان على خدمات الرعاية الصحية الأساسية.


وقد أوضح برنامج الأطفال التابع للأمم المتحدة أن الأموال ستساعدهم على تزويد الأطفال بالتطعيمات الروتينية والخدمات الصحية والعلاج من سوء التغذية الحاد.


وتُعد ألمانيا مساهمًا رئيسيًا في عمل اليونيسف في أفغانستان، حيث ساهمت بمبلغ 50 مليون دولار أمريكي للبرنامج في عام 2016.

 

وفي سياق متصل، قال السفير الصيني في أفغانستان وانج يو، إن بلاده سلمت حوالي 500 طن من المواد الغذائية إلى أفغانستان في إطار من الدعم الإنساني الذي تقدمه بكين لشعب أفغانستان.

 

وأوضح السفير الصيني، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، حسبما أوردت وكالة أنباء باجفاك الأفغانية ، أن المساعدات شملت مواد غذائية مثل السكر والقمح وزيت الطهي.

 

وأضاف أن قطارا غادر شينجيانج اليوم يحمل حوالي 500 طن من القمح والسكر وزيت الطهي في إطار مساعدات الصين إلى أفغانستان، وأنه في أوائل الشهر المقبل، سيبدأ قطار آخر محملا بالقمح ، رحلته أيضا إلى أفغانستان"، مؤكدا أن الصين ملتزمة تمامًا بمساعدة شعب أفغانستان.


 ومن جانبها، أعربت المنظمة الدولية للهجرة، عن قلقها البالغ بشأن أوضاع الأفغان العائدين إلى بلادهم بدون وثائق والتحديات التي يواجهونها جراء ذلك.

 

ونقلت قناة "طلوع" الإخبارية الأفغانية، عن تقرير للمنظمة الدولية للهجرة "أن هناك أكثر من مليون أفغاني تم ترحيلهم أو أعيدوا إلى أفغانستان خلال عام 2021، بينما يضطر آلاف آخرون إلى مغادرة أفغانستان من أجل البحث عن معيشة أفضل حالًا".

 

رئيس التحرير

وائل لطفي

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