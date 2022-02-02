الأربعاء 02 فبراير 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

التبرع بجهاز أيكو للكشف المبكر عن أمراض القلب و3 أجهزة علاج طبيعي لمستشفيات مطروح

محافظ مطروح
محافظ مطروح

قدم اللواء خالد شعيب محافظ مطروح الشكر لجهود المشاركة المجتمعية الفعالة بالمحافظة لدعم منظومة الصحة والارتقاء بالخدمات الطبية المقدمة للمواطنين. 

جاء ذلك خلال استقبال محافظ مطروح اليوم الأربعاء، لعدد من رجال الأعمال من  أصحاب الشركات العاملة بالمحافظة لتبرعهم  بجهاز أيكو  للكشف المبكر عن  أمراض القلب للأطفال قبل سن عامين و3 أجهزة علاج طبيعي لمستشفى الاطفال بحضور الدكتور فايز رجب  والدكتورة هالة عبد الله مدير مستشفى الاطفال.

وسلّم محافظ مطروح الأجهزة المهداه للدكتورة هالة عبد الله مديرة مستشفى الاطفال بمطروح لتحقيق الاستفادة والنفع لأهالي مطروح وتوفير مشقة وتكاليف السفر عنهم، مؤكدا تقديم أوجه الدعم للقطاع الطبي بالمحافظة لتحسين وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، لتوفير مزيد من الخدمات الصحية  اللائقة.

محافظ مطروح المشاركة المجتمعية الخدمات الصحية منظومة الصحة الخدمات المقدمة للمواطنين

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