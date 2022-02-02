اليمن يؤكد ضرورة تبني إجراءات الحد من مخاطر الكوارث الطبيعية

أكد وزير المياه والبيئة المهندس اليمني، توفيق الشرجبي، ضرورة تبني إجراءات الحد من مخاطر الكوارث والأزمات الطبيعية، وفق منهجيات إطار "سينداي" والاستراتيجية العربية بما يتواكب مع واقع المرحلة الصعبة التي يعيشها اليمن.

وشدد الشرجبي - في اختتام ورشة عمل حول نظام مراقبة إطار "سنداي" ونظام احتساب خسائر الكوارث لليمن، نظمتها الوزارة بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث، وفق وكالة الأنباء اليمنية، اليوم /الأربعاء/ - على تنسيق الجهود لإدارة فاعلة لأزمات المخاطر والخروج بحلول تساعد في رسم السياسات لقطاع البيئة، مؤكدًا حرص الحكومة على تذليل كافة الصعوبات أمام الفريق الفني لرصد إطار "سينداي" لتحقيق الأهداف المرجوة منه.

وعلى صعيد آخر، ذكرت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، أن مليشيات "الحوثي" ارتكبت 1134 حالة إختطاف وإخفاء قسري وتعذيب للمعتقلين فى اليمن ،بينهم نساء وأطفال وجعلهم دروعا بشرية لهم، وذلك خلال الفترة من 1 يناير 2021م وحتى 31 ديسمبر 2021م.

وأوضحت الشبكة في تقرير لها، وفقا لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، اليوم الأربعاء - بأنها سجلت 976 حالة اختفاء واعتقال تعسفي طالت المدنيين بينهم 35 طفلاً، و38 إمرأة، و92 حالة إخفاء قسري بينهم نساء وأطفال و42 حالة تعذيب وسوء معاملة في محافظات صنعاء، وذمار، وإب، وتعز، والحديدة، والمحويت، وريمة، والجوف، البيضاء،والضالع، وأمانة العاصمة، وصعدة، وحجة، وعمران.

وأشار التقرير، إلى توثيق 11 حالة تعذيب و18 حالة إتخاذ دروع بشرية، و4 حالات تصفية داخل السجون، و6 حالات وفاة بسبب الإهمال في السجون، و3 حالات وفاة لمعتقلين بنوبات قلبية، لافتا إلى أن جرائم التعذيب تنوعت بين الجلد والتعليق والحرمان من النوم، واستخدام الملح على الجروح والصفع وإذابة البلاستيك على الجسم والتعذيب بالمنع من الشرب والإهمال الصحي الكامل والحرق بالسجائر والإذلال، مؤكداً أن المليشيات الحوثية ارتكبت جرائم صادمة بحق المحتجزين وصلت حد الاستغلال الجنسي والاغتصاب.