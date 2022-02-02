الأربعاء 02 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

النمسا تجدد رفض منح صفة «الطاقة الخضراء» للطاقة النووية

الطاقة النووية
الطاقة النووية

جددت النمسا رفضها بشكل حاسم منح صفة "الطاقة الخضراء" إلى الطاقة النووية ، وهو الاقتراح الذي تؤيده مفوضية الاتحاد الأوروبي، مشيرة الى أن الطاقة النووية ليست خضراء ولا مستدامة.

واتهم وزير المالية النمساوي ماجنوس برونر - في تصريحات اليوم /الأربعاء/ - المفوضية الأوروبية بأنها تقوض جهود النمسا لحماية المناخ من خلال هذا المقترح، مشيرا إلى أن أعضاء البرلمان النمساوي سوف يبعثون برسالة احتجاج إلى البرلمان الأوروبي فى هذا الشأن.

وقال برونر إن قرار تصنيف الطاقة النووية على أنها "خضراء" ليس مستدامًا بيئيًا ولا اقتصاديًا ، لافتا إلى أن النمسا لاتريد المزيد من الطاقة النووية في أوروبا.. مشيرا إلى أن بنك الاستثمار الأوروبي تعهد بأنه لن يستثمر في الطاقة النووية.

وكانت وزيرة المناخ النمساوية ليونور جوسلر قد هددت بالفعل بأن النمسا سوف تقاضي مفوضية الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بهذا القرار، معتبرة أن وصف الغاز والطاقة النووية بأنهما مصادر طاقة مستدامة وصديقة للبيئة ليس صحيحًا.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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