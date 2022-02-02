الصحة: تقديم التوعية الصحية والخدمات الطبية بالمجان لمليون و650 ألف مواطن

أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم التوعية الصحية والخدمات الطبية والعلاجية بالمجان، لمليون و650 ألف مواطن، في 6 محافظات بصعيد مصر، وتشمل (المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان).

قال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إنه تم عقد 200 ندوة تثقيفية، ضمن "أسبوع التوعية الصحية بمحافظات صعيد مصر"، الذي أطلقه الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والقائم بعمل وزير الصحة والسكان، خلال زيارته لمحافظة أسوان، يوم السبت الموافق 22 يناير الماضي، بهدف الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين، وفي إطار الاهتمام الذي توليه القيادة السياسية بمحافظات صعيد مصر، وضمن المشروعات التنموية التي تشهدها محافظات الصعيد.

وأوضح «عبدالغفار» أن "أسبوع التوعية الصحية بمحافظات صعيد مصر"، شمل إطلاق القوافل الطبية، والعيادات المتنقلة لتوقيع الكشف الطبي وتقديم العلاج بالمجان، ضمن المبادرات الصحية الرئاسية تحت شعار (100 مليون صحة)، والقوافل المتنقلة لتطعيم المواطنين بلقاحات فيروس كورونا، بالإضافة إلى انتشار فرق التواصل المجتمعي بقرى ونجوع صعيد مصر، بهدف الوصول إلى المواطنين في القرى والمناطق النائية وتقديم الخدمات الطبية ورفع مستوى وكفاءة الخدمات الصحية لمواطنيها.

وتابع أن القوافل الطبية التي انطلقت بمحافظات صعيد مصر، شملت تخصصات (باطنة، جراحة، عظام، أطفال، أسنان، مسالك بولية، جلدية، أنف وأذن، صدر)، مشيرًا إلى انتفاع 800 ألف مواطن بالخدمات الطبية المجانية التي تقدمها القوافل الطبية.

واستطرد أنه تم تقديم التوعية الصحية، من خلال فرق التواصل المجتمعي، التي تجوب كافة محافظات الصعيد خلال "أسبوع التوعية بصعيد مصر"، لتوعية المواطنين وتحقيق أقصى استفادة من الخدمات الصحية، وتعريف المواطنين بتلك الخدمات الطبية والمتابعة الدورية من خلال قاعدة بيانات موحدة بما يساهم في الاهتمام بالصحة العامة، بالإضافة التي توعيتهم بالإجراءات الوقائية والاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، وحثهم على الإسراع والتسجيل بالموقع الالكتروني لتسجيل وتلقي لقاح كورونا.

ونوه "عبدالغفار" إلى توفير أطقم طبية وفرق تواصل مجتمعي، لتنظيم زيارات للمواطنين من ذوي الهمم في مقرات إقامتهم، لتسجيلهم على موقع تلقي لقاح فيروس كورونا التابع لوزارة الصحة المصرية، وتطعيمهم بلقاح فيروس كورونا، فضلًا عن توعيتهم بمبادرات الصحة العامة التي أطلقها رئيس الجمهورية السيد عبدالفتاح السيسي.

وأكد تطعيم 250 ألف مواطن، باللقاحات المضادة لفيروس كورونا، من خلال القوافل المتنقلة لتطعيم المواطنين، وذلك ضمن حملة "معًا نطمئن.. سجل الآن"، موضحًا أن فرق التواصل المجتمعي تقوم بتنظيم توافد المواطنين مع تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، بهدف الحفاظ على التباعد الاجتماعي ورفع المناعة المجتمعية.

ولفت "عبدالغفار" إلى توقيع الفحص الطبي على 600 ألف مواطن وتقديم العلاج بالمجان، وذلك ضمن مبادرات الصحة العامة التي أطلقها رئيس الجمهورية السيد عبدالفتاح السيسي، تحت شعار (100 مليون صحة)، والتي تضمنت (مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم لطلاب السمنة، مبادرة دعم صحة المرأة، مبادرة العناية بصحة الأم والجنين، مبادرة الاكتشاف المبكر وعلاج فقدان السمع لحديثي الولادة، مبادرة علاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي).

وأضاف أن وزارة الصحة والسكان تواصل التوسع في حملات التوعية الصحية؛ لتكون بمثابة حلقة تواصل مع المواطنين، لإمدادهم بالمعلومات السليمة والرد على استفساراتهم بشكل لحظي على أرض الواقع من خلال فرق التواصل المجتمعي، بما يساهم في تحقيق رؤية مصر 2030، عن طريق توحيد الخدمات الصحية وربطها ببعضها البعض من خلال المشروعات القومية والمبادرات الرئاسية التي تستهدف الاهتمام بالصحة العامة لتحقيق أكبر استفادة للمواطنين.

وتابع أن الوزارة تواصل العمل على التوسع في تطعيم المواطنين بلقاح فيروس كورونا من خلال العيادات المتنقلة التابعة لحملة "معًا نطمئن.. سجل الآن"، وذلك بمحافظات الدلتا والقناة ووجه بحري، بهدف الوصول إلى المواطنين بكافة القرى والمناطق النائية وتقديم التوعية الصحية، ورفع الوعي الصحي للمواطنين وتقديم أفضل الخدمات الطبية والعلاجية بالمجان.