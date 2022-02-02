الأربعاء 02 فبراير 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

مايا مرسي تستلم جائزة «أصدقاء المهاجرين» من منظمة الهجرة الدولية

تكريم الدكتورة مايا
تكريم الدكتورة مايا مرسي

استقبلت الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، لوران دي بويك رئيس بعثة منظمة الهجرة الدولية في مصر، والذي قام بتسليم الدكتورة مايا مرسي جائزة "أصدقاء المهاجرين"- التي تصدرها منظمة الهجرة الدولية – وذلك امتنانًا من المنظمة لدور الدكتورة مايا مرسي والمجلس القومي للمرأة في تمكين المرأة المصرية والنهوض بدورها في المجتمع وفي جميع المجالات، بالإضافة إلى دورها في العمل على توعية السيدات بالتعاون مع وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج .بمخاطر الهجرة غير الشرعية وذلك ضمن المبادرة الرئاسية " مراكب النجاة ".  

تكريم الدكتورة مايا مرسي 

وفي مستهل حديثها أشادت الدكتورة مايا مرسي بالمبادرة التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية "مراكب النجاة"، معربة عن سعادتها بالتعاون مع السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج صاحبة فكرة توعية السيدات بمخاطر الهجرة غير الشرعية، من خلال حملات طرق الأبواب في المحافظات التى تواجه مشكلة الهجرة غير الشرعية، و ضمن المبادرة الرئاسية، مشيدة بكافة الجهود التى تقوم بها السفيرة نبيلة مكرم في ضوء هذا الملف الهام والحيوي، لافتة إلى أن توعية السيدات هامة جدا لمواجهة المشكلة، وأن المستقبل الأفضل ينتظر شباب مصر داخلها، في ظل المشروعات العديدة التى تنفذها الدولة المصرية حالياً.

تكريم الدكتورة مايا مرسي 

وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن الجائزة ليست للمجلس فقط ولكنها لمصر مشيرة أنه لم يكن ليتحقق اي نجاح بدون التعاون مع كافة الوزارات والجهات المعنية في كافة المجالات ، معربة عن سعادتها  بالتعاون مع منظمة الهجرة الدولية.

وتوجه السيد لوران دي بويك رئيس بعثة منظمة الهجرة الدولية في مصر بالشكر للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية صاحب القلب الإنساني الكبير لاهتمامه  وطرح قضية الهجرة غير الشرعية بشكل خاص واسم "مراكب النجاة "، داعياً الى عرض المجهودات التي تبذلها مصر ودور المرأة المصرية في هذه الملف في المحافل الدولية و داخل هيئات الأمم المتحدة  للتعريف بها.

تكريم الدكتورة مايا مرسي 

 

تكريم الدكتورة مايا مرسي 
الرئيس عبد الفتاح السيسي المجلس القومي للمرأة مراكب النجاة الهجرة غير الشرعية الدولة المصرية تمكين المرأة دكتورة مايا مرسي مبادرة الرئاسية وزيرة الدولة للهجرة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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