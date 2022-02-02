الأربعاء 02 فبراير 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

الأمن يكشف حقيقة الأخبار المغلوطة عن وفاة شاب في بئر بأكتوبر

نفى مصدر أمنى صحة ادعاءات بعض العناصر الإثارية الهاربة بالخارج حول ظروف وفاة المواطن/ مينا عبد السيد عطيه الله وأن حقيقة الواقعة تتمثل فى سابقة قيام والده بالإبلاغ عن تغيب نجله عن المنزل. 

وأضاف أنه يعانى من بعض الاضطرابات النفسية والعصبية وحالات اكتئاب وضعف فى الإبصار بسبب ضمور بخلايا المخ منذ ولادته. 

وبتاريخ 29 يناير الماضى عثر أحد العاملين بمحطة الصرف الصحى بحدائق أكتوبر بالجيزة على جثمان المذكور داخل بيارة الصرف الصحى.

وقد تعرف أهليته عليه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

الصرف الصحي الإجراءات القانونية النيابة العامة مصدر أمني إتخاذ الإجراءات القانونية محطة الصرف الصحي حدائق أكتوبر وفاة شاب

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