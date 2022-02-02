إنقاذ مُسن في انهيار جزئي لعقار قديم بحي الجمرك بالإسكندرية

انهارت أجزاء من عقار قديم بشارع الست المسيرية بمنطقة الجمرك غرب الإسكندرية، فيما تمكنت قوات الحماية المدنية من إنقاذ مسن كان محتجزا داخل العقار.

تلقت شرطة النجدة بلاغا بانهيار أجزاء من العقار رقم 12 شارع الست المسيرية المتفرع من شارع الميدان بدائرة حي الجمرك.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة التنفيذية بحي الجمرك وقوات الحماية المدنية وقوة أمنية من قسم شرطة الجمرك برفقة سيارة الإسعاف لمكان البلاغ، وتبين انهيار أجزاء من العقار واحتجاز شخص يدعى «سلامة. م» في العقد السادس من العمر في الطابق الثاني وتم إنقاذه من قبل قوات الحماية المدنية.

وتبين من الفحص أن العقار مكون من طابقين ودور أرضي بناء قديم وصادر له قرار هدم في عام 2013.

وقام قسم شرطة الجمرك بفرض كردون حول العقار، وتم إخطار إدارة المنشآت الآيلة للسقوط بحي الجمرك لفحص العقار، وتحرر محضر اللازم، وجاري العرض على النيابة لمباشرة التحقيق.