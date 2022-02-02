العراق يسجل 8293 إصابة ووفاة بكورونا

أعلنت العراق، اليوم الأربعاء، الموقف الوبائي اليومي لجائحة كورونا في عموم البلاد.

وذكرت وزارة الصحة العراقية، في بيان، أنها "سجلت 8293 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وتماثل 6333 شخصا للشفاء".

وأضاف البيان، أن "حالات الوفاة الجديدة بكورونا بلغت 25 حالة في عموم محافظات البلاد"، لافتا إلى أن "الأشخاص الذين تلقوا اللقاح خلال 24 ساعة بلغ عددهم 46031".

وسجل العراق أمس 7901 إصابة بكورونا و16 حالة وفاة.

أعلنت العراق، اليوم الأربعاء، عن تعليمات جديدة للمسافرين تشمل الأعمار من 10 سنوات فما فوق.

وذكر بيان للسلطة الطيران المدني العراقي، صباح اليوم، أن الإجراءات تضمنت طلب بطاقة التلقيح الدولية من عمر 12 سنة فما فوق، وجلب فحص (PCR) للأعمار 10 سنوات فما فوق خلال 72 ساعة من موعد الرحلة".

وأضاف أنه "استنادا إلى تعليمات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، تود سلطة الطيران المدني إعلام المسافرين بإجراءاتها الجديدة في مطارات البلاد".

وأظهرت وثيقة صادرة عن السلطة أنها "تشترط كارت اللقاح من عمر 12 عاما فما فوق".

وفي وقت سابق، أعلنت الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية أنها اتخذت جميع الإجراءات للمباشرة بإلزام جميع المسافرين بإبراز الشهادة الدولية للتلقيح، اعتبارا من الـ22 من نوفمبر الجاري.

وقال مدير العلاقات والإعلام في الشركة وليد الدلفي، إن الخطوط الجوية العراقية استكملت جميع الإجراءات المتعلقة باعتماد بطاقة اللقاح الدولي على متن الطائرات التابعة لها، بناء على التعليمات الصادرة من سلطة الطيران المدني العراقي.

وأضاف: ألزمت الشركة جميع المسافرين العراقيين إلى خارج العراق، ابتداء من الـ22 من نوفمبر الجاري، بإبراز الشهادة الدولية للتلقيح بلقاح (كوفيد- 19)، إلى جانب جلب فحص "بي سي آر" بنتيجة سالبة قبل موعد السفر بـ 72 ساعة.

وتابع: في حال عدم إظهار الشهادة الدولية للتلقيح أو جلب الفحص، سيمنع المواطن من السفر على متن طائرات الناقل الوطني.