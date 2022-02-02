مؤسسة فاروق حسني تتسلم الأعمال الفنية المنافسة على الفوز في مسابقتها

أعلنت مؤسسة فاروق حسني للثقافة والفنون، الانتهاء من استلام الأعمال الفنية المؤهلة للمرحلة قبل النهائية لجوائز الفنون الدورة الثالثة لعام 2022، وذلك لعرضها على لجان التحكيم المختصة للتصويت على الأعمال الفنية المرشحة للمرحلة النهائية والمؤهلة للمعرض الجماعي والجوائز.

مؤسسة فاروق حسني

وتقدم لهذه الدورة 749 فناناً ومعمارياً وناقداً تشكيلياً بـ 1460 عملاً فنياً ومعمارياً وبحثاً نقدياً في خمسة أفروع (التصوير "الرسم" - النحت - النقد الفني التشكيلي- العمارة - التصوير الفوتوغرافي ).

مؤسسة فاروق حسني

ويتوجه مجلس أمناء مؤسسة فاروق حسني للثقافة والفنون بالأمنيات الطيبة والتوفيق لجميع المتسابقين الذين حرصوا على المشارك، ومن المقرر إقامة معرض جماعي للفنانين والمعماريين المتأهلين للمرحلة النهائية، وحفل توزيع الجوائز وذلك برعاية وزارة الثقافة في مركز الجزيرة للفنون بالزمالك.

مؤسسة فاروق حسني

وكانت قد قرر مجلس أمناء مؤسسة فاروق حسنى للثقافة والفنون تخصيص جائزة الاستحقاق الكبرى لشخصية أثرت الحياة الثقافية والفنية وتمنح هذه الجائزة للرموز الفنية والثقافية وتكون قيمتها 100 ألف جنيه، ورشح مجلس الأمناء الكاتب الأديب محمد سلماوى، ليصبح الأمين العام للجائزة، ويقوم أعضاء مجلس الأمناء بالتصويت على اسم من الأسماء المرشحة للفوز بالجائزة، وجاء ذلك خلال اجتماع مجلس الأمناء بمقر المؤسسة لمناقشة خطة عمل المؤسسة الفترة المقبلة.

مؤسسة فاروق حسني

وتأتي الجائزة الجديدة إضافة إلى جوائز الفنون بفروعها الخمس (التصوير " الرسم "- النحت - العمارة -النقد الفني التشكيلي- التصوير الفوتوغرافي)، كما ناقش المجلس إقامة العديد من الفعاليات والأنشطة الثقافية والفنية فى الفترة القادمة إيماناً بأهمية الاشتباك مع القضايا الثقافية الراهنة.

جدير بالذكر أن مؤسسة فاروق حسنى للثقافة والفنون فتحت باب الاشتراك فى الأول من سبتمبر لجوائز الفنون الدورة الثالثة لعام 2022 في مسابقات (التصوير "الرسم"- النحت - العمارة - النقد الفني التشكيلي-التصوير الفوتوغرافي) وذلك على الموقع الرسمي للمؤسسة.