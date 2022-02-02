جنايات المنيا تحيل أوراق عامل قتل صاحب مزرعة وشريكه لمفتي الجمهورية

أحالت محكمة جنايات المنيا، اليوم الأربعاء، أوراق عامل إلى فضيلة المفتي لإبداء رأيه الشرعي في إعدامه، بعد إدانته بقتل مالكي مزرعة من أجل السرقة وضم قرار الإحالة المتهم «رضا. ع» 38 سنة، بعد إدانته بقتل صاحب مزرعة وشريكة بالظهير الصحراوي الغربي، بقصد السرقة بالإكراه، وشمل القرار تحديد جلسة اليوم الرابع من شهر مارس المقبل للنطق بالحكم.

ترجع أحداث القضية إلى شهر مايو من العام الماضي 2021، عندما تلقت أجهزة الأمن بمحافظة المنيا بلاغا من بعض الأهالي بالعثور على جثتين «مالك مزرعة وشريكه» بمشاية داخل المزرعة، واحتراق سيارة ربع نقل، حيث انتقلت أجهزة البحث الجنائي إلي مكان الواقعة وبعد عمل التحريات اللازمة توصل فريق البحث الجنائي إلى أن وراء ارتكاب الواقعة «رضا. ع» 38 سنة.

وبعد التوصل إلى مكان اختباء المتهم قامت مأمورية من البحث الجنائي بضبطه والقبض عليه ، حيث اعترف في أقواله بالتحقيق بارتكابه لواقعة القتل بقصد السرقة، وأضاف أنه قام بإيهام المجنى عليهما بشراء بعض رؤوس الماشية لصالحهما من أحد معارفه، ويوم الواقعة عقد العزم على التخلص منهما للاستيلاء على المبلغ المالي، فقام بشراء علبة عصير «لتر»، ودس بها سما وجلس معهما، وعقب تناولهما العصير فقدا الوعى فقام بالإجهاز على مالك المزرعة ببلوك حجري على رأسه حتى فارق الحياة، وأضرم النيران بالسيارة ملك الأول، فامتدت النيران للمجنى عليه الثاني وتوفـى، واستولى من الثاني على مبلغ 42600 جنيه، وهاتفه المحمول، وفر هاربا قبل أن تتمكن أجهزة الأمن من ضبطه والقبض عليه وإحالته إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق معه.

واعترف المتهم «ر. ع»، بارتكابه الجريمة بقصد السرقة، وتبين أن الجثتين لشخصين أحدهما «أ. م» -43 سنة- مهشم الرأس، والثاني لشخص «ح. ع»- 42 سنة.