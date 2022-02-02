رئيس «الناشرين العرب»: تمكين الشباب أولوية للمشاركة في المعارض الدولية

أكد رئيس اتحاد الناشرين العرب محمد رشاد، اليوم الأربعاء، أهمية دعم وتمكين شباب الناشرين وتشجيعهم على المشاركة في معارض الكتاب الدولية، وتأهيلهم وتدريبهم لتطوير صناعة النشر، والإلمام بمستحدثات الصناعة عالميا، كالنشر الرقمي والصوتي.

وقال رشاد - في حديث صحفي - إن الاتحاد حريص على تقديم خدمات حقيقية للناشرين في معظم المعارض العربية، لافتا إلى أن مجلس إدارة الاتحاد سيسعى جاهدا لمخاطبة الحكومات العربية لاعتبار "النشر" صناعة حقيقية تستحق الدعم مثل الصناعات الأخرى.

ونوه إلى ضرورة إصدار التشريعات التي تهدف للحفاظ على حقوق الملكية الفكرية للناشرين والمؤلفين، ما يسهم بدوره في الحفاظ على صناعة النشر من عمليات القرصنة الإلكترونية.

وأكد رشاد أن مجلسه سيعمل على التنسيق مع الحكومات العربية؛ لإعادة النظر في قوانين حماية الملكية الفكرية، من خلال تغليظ العقوبات على المقرصنين، وانضمام البلدان العربية للاتفاقيات الدولية التي تحمي حق المؤلف والناشر على حد سواء.

وأضاف رشاد أن من بين أهداف مجلسه متابعة انضمام الاتحاد إلى مجلس الوحدة الاقتصادية التابع لجامعة الدول العربية؛ ليصبح الاتحاد مثل المنظمات الدولية التي تتمتع بمزايا عديدة.

وأكد أهمية توسيع أطر التعاون والتنسيق والعمل المشترك بين الناشرين العرب واتحاداتهم، بما ينعكس على الثقافة العربية ومهنة النشر بشكل خاص، مشددا على ضرورة تعزيز الصلة بالمنظمات والاتحادات الإقليمية والدولية في مجال مهنة النشر وصناعة الكتاب، مشيرا إلى أهمية تكثيف وتوثيق التعاون بين المؤلف والناشر؛ ضمانا لحقوق الطرفين، ودعما وتعزيزا للثقة بينهما.

وفازت قائمة محمد رشاد في انتخابات اتحاد الناشرين العرب للدورة (2022 – 2024)، والتي أجريت على هامش فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب بدورته الثالثة والخمسين.

وتحل دولة اليونان ضيف شرف الدورة الـ53، من معرض القاهرة الدولي للكتاب التي انطلقت يوم 26 يناير الماضي، وتستمر حتى 7 فبراير الجاري، بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس.

وتحتفي الدورة الحالية بيحيى حقي وعبد التواب يوسف كشخصيتي المعرض، وتأتي تحت شعار "هوية مصر.. الثقافة وسؤال المستقبل".