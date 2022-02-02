الأربعاء 02 فبراير 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

هند عبد العليم: ألعب دور شخصية معقدة في فيلم «11:11»

هند عبد الحليم
هند عبد الحليم

تواصل دور العرض السينمائية عرض فيلم«11:11»، في ثاني أيام عرضه، وقد شارك صناع العمل في العرض الخاص بالفيلم بإحدى دور العرض بالتجمع الخامس.

وتشارك الفنانة الشابة هند عبد الحليم، في أحداث العمل، حيث تُقدم شخصية زوجة الفنان محمد الشرنوبي، التي تسعى طوال الوقت لإرضائه من خلال رعاية والديه المصابين بالزهايمر، في اطار من الدراما الاجتماعية المؤثرة. 

وأعربت هند، عن سعادتها بالمشاركة في العمل، مُشيرًة إلى أنها تجربة مختلفة بسبب قصتها الجديدة والمميزة. 

وتابعت في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، أن الشخصية المعقدة هي أهم ما دفعها للمشاركة في العمل. 

وصنفت لجنة المشاهدة بالرقابة على المصنفات الفنية الفيلم تحت فئة عمرية “+12” نظرًا لوجود عدد من المشاهد التي لا تصلح لمشاهدة الأطفال، وبذلك ينضم الفيلم لموسم منتصف العام الدراسي الذي ينافس فيه عدد كبير من الأفلام على رأسهم حامل اللقب ومعالي ماما وكانت الشركة المنتجة قد طرحت عددًا من البوسترات للفيلم تصدرها أبطاله وينتمي العمل لأعمال الأكشن والغموض والتشويق ومن المقرر طرح الفيلم بدور العرض السينمائية اليوم الأربعاء 2 فبراير.

وتدور أحداث العمل حول شخصية سعيد التي يجسدها الفنان إياد نصار وهو محام يحاول الانتحار بضرب نفسه بالرصاص ويفقد ابنه خلال أحداث الفيلم في إطار من الغموض والتشويق. والفيلم تتمحور أحداثه في إطار من التشويق والإثارة، وهو من إخراج كريم أبوزيد، وتأليف ياسر عبدالباسط، وبطولة إياد نصار، وغادة عادل، ومعتز هشام، ومحمد الشرنوبي.

ويعرض لإياد نصار حاليًا فيلم "الكاهن" بدور العرض السينمائية الذي حقق نجاحًا كبيرًا في شباك تذاكر السينما المصرية، محتلًا المركز الثالث بين الأفلام المعروضة ضمن موسم أفلام رأس السنة.

العام الدراسي مختلفة مركز معا زهايمر ومع نجم دور موسم فيل فبراير نماء السينما المصرية تجربة المصرى مشاهدة المشاركة في فيلم تحول سينما مختل

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