إسرائيل ترصد 297 إصابة بالسلالة الفرعية من متحور أوميكرون BA.2

أعلنت الصحة الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، أنه تم اكتشاف ما يقرب من 297 حالة إصابة بالسلالة الفرعية من متحور أوميكرون BA.2، حتى الان.

وصرحت رئيسة خدمات الصحة العامة في الصحة الإسرائيلية، شارون ألروي بريس، أنه تم اكتشاف ما يقرب من 297 حالة إصابة بسلالة كورونا BA.2 في إسرائيل، وفقا لصحيفة جيروزاليم بوست.

وأشارت ألروى إلى أن من بين أولئك الذين تم العثور عليهم، يتعافى 12 شخصا، وفقا للصحيفة ذاتها.

وأوضحت المسؤولة الإسرائيلية أن وزارة الصحة ليست على علم حتى الان بحالات إصابة متكررة تتعلق بالسلالة الجديدة.

وأمس الثلاثاء، أكدت صحيفة «الجارديان» البريطانية أن متغير «أوميكرون» القابل للانتقال بشكل كبير لفيروس كورونا هو الشكل الأكثر شيوعًا المعروف باسم BA.1، ويمثل الآن جميع إصابات فيروس كورونا على مستوى العالم تقريبًا.

وتابعت أنه على الرغم من أن حالات الإصابة بفيروس كورونا قد بلغت ذروتها بالفعل في بعض البلدان، إلا أن العلماء يتتبعون الآن ارتفاعًا في الحالات الناجمة عن بديل مقرب من «أوميكرون» المعروف باسم BA.2، وبدأ يتفوق على سلالة BA.1 في أجزاء من أوروبا وآسيا.

واكدت الصحيفة انه على الصعيد العالمي، استحوذت BA.1 على 98.8٪ من الحالات المتسلسلة المقدمة إلى قاعدة البيانات العامة لتتبع الفيروسات GISAID اعتبارًا من 25 يناير الماضي، لكن العديد من البلدان أبلغت عن زيادات حديثة في BA.2، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية (WHO).

وتابعت انه بالإضافة إلى BA.1 وBA.2، تسرد منظمة الصحة العالمية متغيرين فرعيين آخرين تحت مظلة أوميكرون وهم BA.1.1.529 وBA.3. جميعها مرتبطة ارتباطًا وثيقًا وراثيًا، لكن كل منها يتميز بطفرات يمكن أن تغير سلوك الفيروس.