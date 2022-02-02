24 فبراير أولى جلسات محاكمة شيف بتهمة هتك عرض طفلة تعمل في أحد النوادي

حددت الدائرة 17 جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، جلسة 24 فبراير المقبل، لنظر أول جلسات محاكمة شيف هتك عرض طفلة تعمل في أحد النوادي في القضية رقم 13177 لسنة 2021 جنايات دار السلام.

تعقد جلسة المحاكمة برئاسة المستشار جمال السمري وعضوية المستشارين محمد سامح عبد الخالق ومصطفى أنور مؤمن وأمانة سر صبحي عبد الحميد ومحمد صابر.

كشف أمر الإحالة الصادر من نيابة حلوان الكلية برئاسة المستشار محمد حجازي المحامي العام قيام المتهم أحمد .ج ، 32 سنة ، شيف في 31 / 10 / 2021 بدائرة قسم شرطة دار السلام بهتك عرض المجني عليها “إيمان. ج” بغير قوة أو تهديد بأن حسر عنها ملابسها واستطالت يداه لمواضع حساسة من جسدها وعاشرها معاشرة الأزواج من الخلف بدبرها حال كون المجني عليها لم تتجاوز الثامنة عشرة سنة ميلادية.

وبإحالة المتهم إلى محكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة لمعاقبته طبقا بمواد الاتهام ومرفق قائمة بمؤدي أقوال الشهود وأدلة الثبوت مع استمرار حبس المتهم على ذمة المحاكمة.

وقالت المجني عليها “إيمان .ج ”، 16 سنة، عاملة بنادي القطامية، بأن المتهم ساقها إلى علاقة غرامية علي إثرها هاتفته طالبة ملاقاته فطلب منها الحضور إلي مسكنه وما إن دلفت إليه تجردا من ملابسهما واستطالت يده المواضع الحساسة من جسدها حتى عاشرها معاشرة الأزواج.

وشهد معاون مباحث قسم شرطة دار السلام بأن تحرياته السرية توصلت لوجود علاقة عاطفية بين المجني عليها والمتهم وعلي اثر ذلك قام المتهم بالتعدي الجنسي عليها بدون إكراه أو تهديد حال كونه على علم بأنها لم تبلغ الثمانية عشر عاما ميلاديا.