الأربعاء 02 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

السبت.. ندوة وحفل توقيع كتاب «قضايا الفن التشكيلي»

كتاب قضايا الفن التشكيلي
كتاب قضايا الفن التشكيلي

ضمن فعاليَّات الدورة الثالثة لمعرض مصر الدُّولي للفنون Egypt International Art Fair إيجيبت انترناشيونال آرت فير والمقام باحد فنادق القاهرة، يقام يوم السبت الموافق 5 من فبراير 2022 في تمام الساعة السادسة مساءً، ندوة وحفل توقيع كتاب "قضايا سوق الفن التشكيلي - من وحي سوق الفن وعوالم الملكية الفكرية"، للباحث والمحامٍ في مجاليِّ الملكيَّة الفكريَّة وقانون سوق الفنِّ، ياسر عمر أمين.

يحاضر فيها كل من الفنانة التشكيلية والناقدة د. أمل نصر أستاذ بقسم التصوير ورئيس القسم الأسبق، كلية الفنون الجميلة – جامعة الإسكندرية، والناقد الفنى الأستاذ سمير غريب - الرئيس الأسبق للجهاز القومي للتنسيق الحضاري والمدير الأسبق للأكاديمية المصرية للفنون بروما.  وذلك لإلقاء الضوء على ما تضمَّنُه الكتابُ من قضايا وإشكاليَّاتٍ حول الممارسات الفنية، ومحاولات جادة خاضها الباحث ياسر عمر أمين، تحكم سوق الفن فى إطار قانوني، وطرح العديد من النوصيات لوضع تشريعات قانونية من شأنها الحفاظ على حقوق الفنان.

وتنطلق فعاليات الدورة الثالثة من معرض مصر الدولي للفنون "Egypt International Art Fair 3rd Edition"، خلال الفترة من 4 إلى 8 فبراير المقبل، بأحد فنادق التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة.

ومن أهم الجاليريهات الفنية المشاركة في المعرض: جاليرى الزمالك، جاليري مصر، آزاد، مشربية، جاليري حافظ من السعودية، جاليري جودار ووادي فنان وكود من الأردن، صالح بركات وart on 56 من لبنان.

ويشارك في هذه الدورة مجموعة كبيرة من أهم الفنانين التشكيليين المصريين والعرب، في مختلف المجالات الفنية "النحت والرسم والتصوير والتجهيز في الفراغ"، كما تتنوع وتتعدد الاتجاهات الفنية المشاركة مثل التعبيرية والواقعية والتجريدية والسريالية وغيرها من معالجات وصياغات وتقنيات الفنون المعاصرة.

تبدأ الفعاليات بافتتاح معرض يُشارك فيه عدد متزايد من الفنانين وأصحاب التحف الفنية المهمة، الذين يشاركون مع زوّار المعرض بشكل حصري بعرض مجموعاتهم الفنية الخاصة.

تبرز المشاركة العربية المتميزة في المعرض؛ من خلال عدد من الفنانين المتميزين من سوريا ولبنان والأردن وفلسطين والسودان والعراق، وغيرها من الدول العربية.

ياسر عمر أمين
ياسر عمر أمين
فعالي ات الدورة الثالثة معرض مصر الد ولي للفنون كتاب قضايا سوق الفن التشكيلى من وحى سوق الفن وعوالم الملكية الفكرية مجالي الملكي ة الفكري ة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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