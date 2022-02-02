الجيزة تواصل حملاتها لضبط الموقف العشوائي في بولاق الدكرور

واصلت محافظة الجيزة حملاتها المكبرة للتصدي للمخالفات وإزالة التعديات والإشغالات من حرم الطريق، والتي تعوق حركة المواطنين لتحقيق الانضباط في الشارع، حيث شن حي بولاق الدكرور، برئاسة عبداله نور، وبمشاركة كل من هاني فؤاد وسيد عبدالله نائبي رئيس الحي، ومحمود صابر مدير إشغالات قطاع الشمال، وسباعي زكي مدير إدارة المتابعة، ومجموعة العمل المرافقة لهم حملات مكبرة على الباعة الجائلين والمحلات التي تتسبب في وجود إشغالات بالطريق العام، وتتسبب في إعاقة حركة المواطنين.

وأسفرت الحملات المفاجئة التي تم توجيهها بناء على تعليمات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، واللواء علاء بدران سكرتير عام محافظة الجيزة، عن تحرير عدد من المحاضر ورفع الإشغالات من أمام المحلات والطرق لفرض حالة الانضباط للشارع وتسهيل حركة المواطنين.

وقال مسئولو الجيزة، إن الحملات المفاجئة التي يتم شنها بصورة منتظمة على المقاهي والكافتيريات تأتي في إطار تطبيق القانون والإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة لمواجهة انتشار فيروس "كورونا".

على جانب آخر تتمركز لليوم الخامس على التوالي حملة مشتركة من مسئولي حي بولاق الدكرور وقسم الشرطة بشارع العشرين للتصدي للمواقف العشوائية وإلزام سائقي الميكروباص الالتزام بالوقوف داخل موقف "الشوربجي الحضاري"، الذي افتتحته المحافظة منذ فترة وجيزة، وكذلك لإجبار السائقين على الالتزام بالوقوف بداخله وتطبيق القانون على السيارات المخالفة من خلال تحرير مخالفات فورية أو سحب السيارات من قبل رجال المرور والسرفيس.