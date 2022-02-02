الأربعاء 02 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ بني سويف يتفقد منظومة الأمن والنظافة بكورنيش النيل قبل تشغيله تجريبيًا

جانب من الحدث
جانب من الحدث

تفقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم الأربعاء، كورنيش النيل السفلي،الذي تم الانتهاء من تطويره ويجرى حاليا الاستعداد لتشغيله تجريبياً خلال الأيام القليلة المقبلة.

حيث رافقه اللواء جمال مسعود السكرتير العام، المحاسب هاني الجويلي رئيس مركز ومدينة بني سويف، وشيرين حسين مدير المكتب الفني وعدد من التنفيذيين المعنيين.

وتفقد المحافظ منظومة العمل الخاصة بقطاع الأمن وشؤون البيئية بمنطقة الكورنيش، حيث بدأت مجموعة العمل التي تشرف عليها شركة كير سيرفيس العمل بالكورنيش، والتي تضم 170 شاباً وفتاة جميعهم من أبناء بني سويف ، والذين تم تدريبهم على مستوى عال خاصة وأن المشروع تم تنفيذه بمكونات حديثة، لاسيما منظومة الكاميرات والمكونات الترفيهية الحديثة.

وجدّد محافظ بنى سويف تأكيداته على أهمية تحقيق التكامل بين منظومة العمل لترسيخ التعامل الحضاري سواء من جانب أعضاء الشركة أو المواطنين المترددين على الممشى، مع ضرورة تطبيق القانون في حالة المخالفة ،مع تدريب العاملين بالشركة على التعامل مع المترددين على الكورنيش من ذوي الهمم،خاصة وأنه يعد من المشروعات الصديقة لذوي الهمم، حيث تم تنفيذ التسهيلات الإنشائية اللازمة " الإتاحة" لتمكين ذوي الهمم بمنطقة الكورنيش السفلى "تحت شعار الكورنيش صديق لذوي الهمم".

يذكر أنه تم الانتهاء من تطوير كورنيش النيل السفلى بطول 1.5 كم بتكلفة 200 مليون جنيه، والذي يأتي في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتوسع في إنشاء المناطق الترفيهية التي تخدم أكبر شريحة من المواطنين، حيث يحتوي الكورنيش بعد التطوير على مكونات على مستوى عال ،منها : ممشى لرموز وأعلام المحافظة في مختلف المجالات على مر العصور، وباركينج  تبلغ طاقته الاستيعابية أكثر من 90 سيارة، وممشى سفلى صمم على غرار ممشى أهل مصر.

بالإضافة إلى مطعم يتكون من دورين، والنافورة الأرضية والنافورة الراقصة والمارينا، ومنطقة ملاهي الأطفال، ومدرجات للجمهور، وعدد 2 مجمع كافيهات ومحلات تجارية، بجانب المساحات الخضراء الممتدة على طول الممشى، والمساحات المخصصة للأكشاك التجارية، وتم إنشاء 6 بوابات دخول لمنطقة الكورنيش تتسم بطراز معماري يليق بالمنطقة.

وكان محافظ بني سويف قد التقى أمس مسئولي شركة كير سرفيس لخدمات قطاع الأمن وشئون البيئة،للاتفاق على إجراءات وخطوات تسليم موقع كورنيش النيل الممشى السفلي تمهيدا لتشغيله بشكل تجريبي.

حيث طالب المحافظ خلال اللقاء  بأن يكون جميع العاملين بالموقع من أبناء بني سويف،ضمن خطة المحافظة لتوفير فرص العمل لشباب بني سويف، بجانب كونه متنفساً حضارياً لأبناء المحافظة وميزة تنافسية وموردًا إضافيًا يفتح آفاقًا استثمارية جديدة ويخلق فرص عمل واعدة للشباب.

بني سويف النافورة الراقصة المشروعات بكورنيش النيل الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف تدريب العاملين

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وائل لطفي

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