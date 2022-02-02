«فنون المونتاج».. أحدث مؤلفات محمد إسماعيل بمعرض الكتاب

صدر حديثًا كتاب “فنون المونتاج” للدكتور محمد أحمد إسماعيل، أستاذ النقد السينمائي والتليفزيوني بالمعهد العالي للنقد السينمائي بأكاديمية الفنون، للمشاركة به في الدورة الـ53 من معرض القاهرة الدولي للكتاب، يتطرق الكتاب إلى الحديث عن المظهر الخارجي للدراما المرئية والذي يعد بمثابة اللحم الذي يكسو عظام العمل الفني المرئي، القشرة الخارجية النضرة للثمرة.

وأكد الدكتور محمد إسماعيل، أن الكتاب يهتم أيضًا بدراسة كافة العوامل التي تشكل خصائص المونتاج وتقنياته، موضحًا أن المونتاج يتحدد من علاقته بالواقع وهو نتاج إدراك موضوعي، بمعنى أن التأثيرات البصرية تعبر عن هذا الجزء من الواقع المقدم لها ولكن بشكل متحرك، فالحركة عضو مكون من مكونات مونتاج الصورة في التليفزيون كالصوت الذي يضيف إلى الصورة تلك الكائنات والأشياء التي نشعر بها في الحياة الواقعية، وما يستتبع ذلك من شعور بالواقع لدى المشاهد، وتعزيز الاعتماد لديه بأن ما يجري على الشاشة هو من صميم الوجود الموضوعي.

وأضاف مؤلف الكتاب أن القائمين على الإنتاج الإعلامي يمتلكون طرقًا ووسائل متعددة لتوصيل المعنى، فهناك الاعتماد على الصورة بما فيها من تأكيد التباينات الموجودة من استخدام الخطوط وتغير الاتجاه والألوان الصارخة واللقطات والزوايا والتباين الحاد في الإضاءة والتكوينات والمؤثرات البصرية الخاصة والحركة سواء حركة الموضوع نفسه أو حركة الكاميرا.

وأشار إلى أن الصورة المرئية تأتي في مقدمة أدوات وسائل الإعلام من حيث تأثيرها القوي في تشكيل مفاهيم الجمهور المتلقي، كما توفر للإنسان معلومات لا تتوافر له في الحياة العادية، وتسهم أيضًا في تغيير المعرفة والاتجاهات عند قطاعات كبيرة من أفراد المجتمع.

وأوضح أن الإعلام المرئي يضيف أبعادًا متعددة تدخل فيها تركيبة الإطار المعرفي للمجتمع، ولأن هذا النوع من الإعلام يتخذ الصورة المتحركة أساسًا ومحورًا للغة الحديثة، فقد أصبح من الضروري دراسة الوسيلة من داخلها وبمعنى أخر، البحث عن خصوصية اللغة الفيلمية، ودراستها من الخارج، مشيرًا إلى أن دراسة الوسيلة من الداخل يأت من الضروري ونحن بصدد تحليل شكل التقنيات الفنية، أن نبحث عن الشكل الفني الذي يقدم من خلاله المضمون، ويرجع ذلك بالدرجة الأولى إلى أن الصورة توفر إمكانيات التفكير والفهم لعدد كبير من الاهتمامات بسبب كثافتها الدلالية وثرائها الرمزي.

وعلى ذلك يتوجه الاهتمام إلى دراسة الصورة حيث تشكل الأداة الرئيسية للغة الإعلام المرئي، لأن تكوينها يتميز بالفعل، وبازدواج عميق، فالصورة المرئية نتاج نشاط أتوماتيكي لأن لها تقنية قادرة على إعادة نشاطًا موجهًا للهدف المحدد والمرغوب فيه من قبل المخرج، ودراسة فنون المونتاج المستخدمة في الإعلام المرئي لا يجب أن تنفصل - بأي حال من الأحوال - عن الغرض الظاهر من استخدامها.