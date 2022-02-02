إحباط بيع 1730 لتر سولار مجهول في السوق السوداء بالإسكندرية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، اليوم الأربعاء، من ضبط سائق، مقيم بدائرة قسم شرطة ثان العامرية، حال استقلاله إحدى السيارات مُحملة بـ 1730 لترا من المواد البترولية المدعمة "سولار" مجهول المصدر ودون مستندات أو فواتير تفيد مشروعية حيازتها، بدائرة قسم شرطة مينا البصل.

وجاء ذلك لقيامه بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال تجميع السلع البترولية المدعمة، حيث يقوم بتجميع كميات من السولار المدعم دون الحصول على موافقة من الجهات المعنية، مُستخدماً السيارة المشار إليها بقصد بيعها بالسوق السوداء.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.