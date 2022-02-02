الصوت النسائي الأجمل في الشام.. ذكرى ميلاد سعاد محمد

يصادف اليوم ذكرى ميلاد الفنانة المطربة سعاد محمد، التي أبهرت جميع العالم العربي بصوتها واحساسها الكبير عند غنائها وتركت بصمة كبيرة في عالم الطرب.

حياتها:

هى سعاد محمد المصري، ولدت في بلدة "تلة الخياط" في بيروت بلبنان، في عام 1926، والدها مصري من قريته أبو تيج بمحافظة أسيوط، وهو الشيخ محمد المصري الذي ينتمي لعائلة السوالمة هاجر إلى لبنان مع الحملات التنويرية التي أرسلها محمد علي الى هناك، وتزوج من والدتها فهى اصلها مصري لبناني وكان يعمل في صناعة كراسي الخيزران ثم اشتهر بالإنشاد الديني، انجب إخوتها مصطفى، أحمد، شفيق، رضا، شفيقة وهدية وعندما كانت والدتها حامل بها وقع له حادث كبير ليتوفى في وقتها.

بدايتها الفنية:

بدأت مسيرتها الفنية عام 1948، كانت تقف لتسمع العود الذي كان يصدر من جارها وقريبها سعيد سلام، وتردد ورائه أغاني أم كلثوم، وعندما سمعها انبهر بصوتها واستأذن والدتها لتدريبها وتعليمها العزف على العود، وكانت تذهب لتغني في كثير من الأماكن كالجمعيات الخيرية، والأفراح، وفي مدرستها، وقتها كانت تعيش في دمشق وبدأت الغناء في البداية في الإذاعة بدمشق بتقديم الموشحات.

انتقلت إلى حلب وغنت هناك ووصفت وقتها بأنها أجمل صوت نسائي في سوريا، والتقت بالملحن محمد محسن الذي اصطحبها معه الى القاهرة، ثم شاركت في فيلم "فتاة من فلسطين" وأخذت به دور البطولة وكان أول فيلم لها ويحكي عن القضية الفلسطينية ومعاناة الشعب هناك، ثم شاركت بعد ذلك في بطولة فيلم "أنا وحدي".

بعد ذلك قررت اعتزال التمثيل وفضلت الغناء فقط في الإذاعة وفي البرامج الإذاعية بأغاني فردية، وقامت بالعديد من الأغاني، وفي السينما قررت فقط أن تشارك بالغناء في الأفلام، وتقديم أغنيات مدبلجة لفنانات أخريات.

زواجها:

تزوجت سعاد محمد مرتين وهي:

الصحفي والأديب السوري محمد علي فتوح:

هو من اكتشف سعاد محمد عند غنائها في أحد السهرات مع أصدقائها وطلب منها أن يقدمها للجمهور وشبه صوتها وقتها بصوت الفنانة شادية وبالفعل نجحت بعد ان قدمها بشكل كبير واستمر زواجهما 15 عام أنجبت منه خلالهما 6 أبناء ثم انفصلا بسبب بعد ان تزوج عليها من احد الفنانت المغمورات.

المهندس محمد بيبرس:

تزوجت بعد ذلك من المهندس محمد بيبرس الذي كان يصغرها بـ 8 سنوات ولكنه أحبها وتزوجها عام 1961، وبعد زواجها منه حصلت على الجنسية المصرية هى وأبنائها وأنجبت منه 4 أبناء وتوفي زوجها بعد 25 عام من زواجهما.

وفاتها:

أجرت سعاد عمليتين جراحيتين كبيرتين، الأولى في القلب، والثانية في المخ، وخرجت بعدهما من المستشفي ولكنها توفيت بعد ذلك في 4 يوليو عام 2011 بسبب أزمة قلبية حادة ومفاجئة، عن عمر ناهز الـ 85 عام.