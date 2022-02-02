باسم سمرة مصمم أزياء ومخترع مشروب سحري في «منورة بأهلها»

يستعد الفنان باسم سمرة للمسلسل الدرامي الجديد “منورة بأهلها” المقرر عرض أولى حلقاته يوم الجمعة المقبل على منصة شاهد المفتوحة.

باسم سمرة منورة باهلها

ونشر باسم سمرة مجموعة من الصور لكواليس المسلسل الذي يخرجه المخرج الكبير يسري نصر الله في ثاني تجاربه الإخراجية بالدراما التليفزيونية.

كواليس منورة باهلها

وقال باسم سمرة في تصريحات خاصة لـ«الدستور» إن "المسلسل مختلف ويطرح عدد من القصص التي تناقش كثير من القضايا، وأضاف أنه يقدم دور مصمم أزياء يكشف العديد من الأسرار من خلال مشروب سحري قام بتحضيره بنفسه وأطلق عليه “السيكومانص”.

مسلسل منورة بأهلها

وأضاف باسم سمرة أن كواليس العمل كانت جيدة بشكل كبير خاصة وأن المسلسل يضم عدد كبير من النجوم.

وعن العمل مع ليلى علوي قال تجمعني بليلى علوي كيميا خاصة واحب العمل معاها دائما ولا أتردد في قبول أي عمل تقوم ببطولته.

منورة بأهلها

وتنطلق أولى حلقات مسلسل “منورة بأهلها” يوم الجمعة المقبل وتبدأ بعرض أولى حكايات العمل والتي تحمل اسم “قصاقيص صور”، فقصة المسلسل مليئة بالأسرار والألغاز التي تبدأ بجريمة قتل لشخص قتل مرتين في يوم واحد والتي تكشف عنها أحداث المسلسل.

مسلسل منورة بأهلها

تدور أحداث المسلسل في إطار 10 حلقات ويشارك في بطولته كل من ليلى علوى وغادة عادل وباسم سمرة وأحمد السعدني وناهد السباعي وهو من أعمال شاهد الأصلية، ومن إخراج يسري نصر الله وتأليف محمد أمين راضي.

ويجمع مسلسل “منورة باهلها” ليلى علوى وباسم سمرة ويسرى نصرالله للمرة الثانية، بعدما قدموا فيلم “الماء والخضرة والوجه الحسن” عام 2016، وشارك في بطولته منة شلبى، صابرين، أحمد داود، محمد فراج، محمد شرنوبي، إنعام سالوسة، عارفة عبدالرسول، محمد على رزق، لمى كتكت، علاء زينهم، زينة منصور.