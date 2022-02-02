الأربعاء 02 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

باسم سمرة مصمم أزياء ومخترع مشروب سحري في «منورة بأهلها»

منورة بأهلها
منورة بأهلها

يستعد الفنان باسم سمرة للمسلسل الدرامي الجديد “منورة بأهلها”  المقرر عرض أولى حلقاته يوم الجمعة المقبل على منصة شاهد المفتوحة. 

باسم سمرة منورة باهلها

ونشر باسم سمرة مجموعة من الصور لكواليس المسلسل الذي يخرجه المخرج الكبير يسري نصر الله في ثاني تجاربه الإخراجية بالدراما التليفزيونية. 

كواليس منورة باهلها

وقال باسم سمرة في تصريحات خاصة لـ«الدستور» إن "المسلسل مختلف ويطرح عدد من القصص التي تناقش كثير من القضايا، وأضاف أنه يقدم دور مصمم أزياء يكشف العديد من الأسرار من خلال مشروب سحري قام بتحضيره بنفسه وأطلق عليه “السيكومانص”.

مسلسل منورة بأهلها 

وأضاف باسم سمرة أن كواليس العمل كانت جيدة بشكل كبير خاصة وأن المسلسل يضم عدد كبير من النجوم. 

وعن العمل مع ليلى علوي قال تجمعني بليلى علوي كيميا خاصة واحب العمل معاها دائما ولا أتردد في قبول أي عمل تقوم ببطولته. 

منورة بأهلها 

وتنطلق أولى حلقات مسلسل “منورة بأهلها”  يوم الجمعة المقبل وتبدأ بعرض أولى حكايات العمل والتي تحمل اسم “قصاقيص صور”، فقصة المسلسل مليئة بالأسرار والألغاز التي تبدأ بجريمة قتل لشخص قتل مرتين في يوم واحد والتي تكشف عنها أحداث المسلسل.

مسلسل منورة بأهلها 

تدور أحداث المسلسل في إطار 10 حلقات ويشارك في بطولته كل من ليلى علوى وغادة عادل وباسم سمرة وأحمد السعدني  وناهد السباعي  وهو من أعمال شاهد الأصلية، ومن إخراج يسري نصر الله وتأليف محمد أمين راضي. 

ويجمع مسلسل  “منورة باهلها” ليلى علوى وباسم سمرة ويسرى نصرالله للمرة الثانية، بعدما قدموا فيلم “الماء والخضرة والوجه الحسن” عام 2016، وشارك في بطولته منة شلبى، صابرين، أحمد داود، محمد فراج، محمد شرنوبي، إنعام سالوسة، عارفة عبدالرسول، محمد على رزق، لمى كتكت، علاء زينهم، زينة منصور.

باسم سمرة النجم باسم سمرة منورة بأهلها مسلسل منورة بأهلها موعد عرض مسلسل منورة بأهلها

رئيس التحرير

وائل لطفي

حق الشباب فى الزواج أحد حقوق الإنسان

الأكثر قراءة

هل أجاز شيخ الأزهر للرجل «ضرب زوجته»؟ تصريحات الإمام الأكبر كاملة

سفيرنا بالكاميرون يفجر مفاجأة عن استشفاء لاعبى المنتخب بـ«جرادل»

حالة الطقس خلال 72 ساعة المقبلة: ارتفاع درجات الحرارة وانعدام فرص سقوط الأمطار

بدء تطبيق الامتيازات المالية لأساتذة الجامعات اعتبارًا من الغد

محمد الباز يكشف السبب الخفي وراء اتهامات السوشيال لوزيرة الصحة بالفساد

تطور جديد بواقعة «طفل النافذة» في عين شمس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

أم شناف

د. القس صفوت البياضى

إنجازات رئيس مصر في سبع سنوات

إبراهيم داود

الكاتب العالمى

د. ريهام عبدالرحمن

المهارات الناعمة فى مواجهة الصعاب والضغوط

حسين دعسة

رسالة الملك عبدالله الثانى فى العيد الـ60.. الحب لمملكة المحبة والجمال

وجيه أمين عبدالعزيز

الزوجة المصرية.. محمية بالقلوب قبل القوانين

لواء.حمدى البطران

أطول جلسة برلمانية في مصر

القس ثروت ثابت

مخاطر الكبرياء

صور

رواد معرض الكتاب يستمتعون بالموسيقى و«الطفطف»

زحام فى سادس أيام معرض الكتاب

«استراتيجية الدولة لمكافحة الفساد» في ندوة للرقابة الإدارية

محطة تل أبيب

المزيد

قوات الاحتلال الإسرائيلي تهاجم الصيادين قبالة بحر غزة

فلسطين: الأسرى الإداريون يواصلون مقاطعة محاكم الاحتلال لليوم الـ33

الأحد.. إسرائيل تلغي شرط تصريح المرور الصحي لكورونا لارتياد عدة أماكن