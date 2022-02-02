«القباج»: توفير سيارة لذوي الإعاقة في كل محافظة

أكدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، أن هناك تعاون مع وزارة النقل لتوفير سيارة للأشخاص ذوي الإعاقة في كل محافظة بالتعاون مع صندوق عطاء الخيري وذلك بشكل مبدئي مع زيادة عدد السيارات كلما ثبت زيادة الطلب على الخدمة.

وأضافت القباج فى تصريحات على هامش توقيع بروتوكول بين وزارتي التضامن والنقل، بشأن تنسيق الجهود الخاصة بخدمات ذوي الإعاقة، وبصفة خاصة تطبيق قواعد الكود الهندسي لإتاحة محطات مترو الأنفاق ومحطات السكك الحديدية لتيسير تنقل الأشخاص، أن التعاون يشمل توعية الرأي العام وبصفة خاصة الطلاب على الاستخدام الآمن للقطارات بالسكك الحديدية لتفادي وقوع أية حوادث قد تؤدي إلى بتر أعضاءه ولو بشكل عرضي، وأخيراً تم التطرق لاستمرار جهود الكشف على السائقين للتأكد من خلوهم من كافة أنواع المخدرات، وذلك ضمن فعاليات تطبيق قانون فصل الموظف المتعاطي للمخدرات في مصر ودخوله حيز التنفيذ في منتصف ديسمبر الماضي 2021.

ويعمل كود الإتاحة على تسهيل حركة السير والتعاملات لهؤلاء الأشخاص داخل المحطات، وذلك من خلال إتاحة الممرات وإنشاء المنحدرات لذوي الإعاقة الحركية وإضافة البلاطات النافرة والرسائل الصوتية لذوي الإعاقة البصرية، وإضافة اللوحات الإرشادية والإشارات الضوئية لذوي الإعاقة السمعية، هذا بالإضافة إلى إنشاء مصاعد كهربائية وتوفير سيارات جولف وكراسي كهربائية مما سيوفر كافة سبل الإتاحة للإعاقات المختلفة.

وبلغ حجم صندوق "عطاء" 265 مليون جنيه وهو الصندوق الأول من نوعه كصندوق استثمار خيرى يعمل وفقا لقواعد سوق المال يدعم الأشخاص ذوى الإعاقة حقق منذ إنشائه عوائد مكنت من تمويل المشروعات لدعم الأشخاص ذوى الإعاقة وصل عددها لاحد عشر مشروع خلال 2021.