رئيس جامعة القناة: الانتهاء من تصحيح 97 ألف ورقة امتحانية بالآداب والتربية

وجه الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس بسرعة الإنتهاء من أعمال الكنترولات وإعلان النتائج للطلاب،مشيراً إلى أن التصحيح الإلكتروني داخل مركز القياس والتقويم ووحداته بالكليات يسير بالتوازى مع العملية الامتحانية التى أوشكت على الانتهاء.

وأوضح "مندور" أن حصيلة التصحيح الإلكتروني بكليتي الآداب والتربية بلغت 97 ألف 696 ورقة امتحانية حتى يوم الإثنين الموافق 31 يناير بواقع 57496 ورقة امتحانية لكلية التربية.

يتم التصحيح الإلكتروني بوحدات القياس والتقويم بالكليات تحت إشراف الدكتور محمد شقيدف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

ومن جانبه أشار الدكتور مدحت صالح عميد كلية التربية إلى أن إحصائية التصحيح الإلكتروني بالكلية جاءت كالتالي الفرقة الأولى 14943، الفرقة الثانية 14501، الفرقة الثالثة 13900 الفرقة الرابعة 14152 بإجمالي 57496 ورقة.

وعن إحصائية كلية الآداب والعلوم الإنسانية فأشار الدكتور عادل السعدنى عميد الكلية إلى أن حصيلة التصحيح والتي بلغت 40 ألف و200 ورقة امتحانية بواقع 14200 ورقة امتحانية للفرقة الأولى و9500 بالفرقة الثانية أما الفرقة الثالثة فبلغت حصيلة التصحيح 8100 والفرقة الرابعة 8400 ورقة امتحانية.

وأوضح مندور أن الامتحانات تجرى وسط إجراءات احترازية مشددة حيث يمنع دخول الطلابون ارتداء الكمامة وبحوزته زجاجة الكحول الشخصي، فضلًا عن وجود مسافات آمنة بين الطلاب لمنع اختلاطهم.