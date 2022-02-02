الولايات المتحدة تعرض على موسكو تفقد صواريخ بقواعد لـ«الناتو»

كشفت وكالة "بلومبرج" للأنباء، عن تقديم واشنطن عرض إلى موسكو بشأن إمكانية تفقد صواريخ في قواعد رئيسية لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، في جنوب شرق ووسط أوروبا، في إطار الجهود لإيجاد أرضية مشتركة مع روسيا، ومحاولة نزع فتيل التوترات بشأن أوكرانيا.

وأضافت الوكالة في تقرير لها نقلا عن مصادر مطلعة، أن الإدارة الأمريكية، أبلغت الكرملين بأنها على استعداد لمناقشة إفساح المجال أمام روسيا، للتحقق من عدم وجود صواريخ توماهوك هجومية في قواعد الدفاع الصاروخي الحساسة لحلف الناتو في رومانيا وبولندا.

ولفتت الوكالة، إلى أن الاقتراح الأمريكي، يهدف إلى تهدئة مخاوف موسكو بشأن إمكانية استخدام منصات الإطلاق لاستهداف روسيا.

وأشارت إلى أنه لن يحدث أي اتفاق إلا بعد إجراء مناقشات مع الحلفاء، لا سيما بولندا ورومانيا، وسيتعين أن يقابل العرض بالمثل وذلك بإتاحة الفرصة لتفقد عدد من القواعد الروسية التي تحتوي على أسلحة تطلق من الأرض.

وأوضحت الوكالة أنه لا توجد قذائف هجومية، مثل صاروخ "توماهوك" التي تطلق من الأرض، في مواقع في بولندا ورومانيا.

وأشارت الوكالة إلى أن الاقتراح يعكس جهود الولايات المتحدة لإيجاد أرضية مشتركة مع روسيا، في الوقت الذي تسعى فيه إلى نزع فتيل التوترات بشأن أوكرانيا.

ولم يعلق متحدثون باسم مجلس الأمن القومي التابع للبيت الأبيض على الفور بشأن هذا الأمر.

وفي وقت سابق، أعلن البيت الأبيض أن لا نية لدى واشنطن بفرض عقوبات استباقية ضد روسيا على خلفية التوتر مع أوكرانيا، مشيرًا إلى أن التلويح بهذه العقوبات في المفاوضات مع موسكو سيشكل ضغطا عليها.