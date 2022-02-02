في زمن كورونا.. 5 علامات تشير لإصابتك باضطرابات بالصحة العقلية

تسبب تفشى كورونا فى تأثر اقتصاديات دول العالم اجمع، وانعكس بالسلب على الحياة الشخصية، في حين أن الموجات المتكررة للفيروس أصابت كثيرون بأمراض نفسية، وأظهرت دراسات أن العزلة وفقدان الدخل جعل البعض يصابون بالإكتئاب وغيره من الأمراض العقلية.

ونستعرض وفقا لموقع “ timesofindia” بعض العلامات التى تشير إلى حدوث مشاكل بالصحة العقلية.

تحول الشخصية

في ظل تفشى كورونا، قد يشعر الشخص بفقدان إبداعه أو ثقته بنفسه، ومن ثم عدم الشعور بالسعادة وهو أحد العلامات الأولى التي يجب أن تبحث عنها إذا كنت تقيم صحتك العقلية، و في أغلب الأحيان، يمكن رصد هذه التغييرات من قبل المحيطين بك، خاصة الأشخاص الذين تتفاعل معهم كثيرًا، وسيتمكن الأصدقاء والعائلة من معرفة الفرق.

أشياء يجب تجنبها

اسأل نفسك عما إذا كنت تحاول الهروب من أشياء أو تجنب أخرى كنت تستمتع بها سابقًا، فالإغلاق الاجتماعي أوالانسحاب من الأنشطة مع الأصدقاء علامة يجب أن تدفعك إلى التشكيك في صحتك العقلية.

عطلة نهاية الأسبوع

بعد العمل لمدة خمسة أو ستة أيام، تشعر بالإرهاق وترغب في قضاء وقت ممتع مع الأصدقاء ومع ذلك فإن الحالة العقلية غير الملائمة لا تمنحك الشعور بالسعادة أومحاولة تحسين مزاجك بسبب الإرهاق العقلي .

الضحك

الأشخاص الذين لا يتمتعون بصحة عقلية متوازنة يجدون صعوبة في إخراج أنفسهم من الأجواء الكئيبة، وعلى الرغم من أنهم قد يجلسون مع مجموعات ويتحدثون ويضحكون ، فمن المهم ملاحظة ما إذا كان ضحكهم حقيقيًا أم لا، وعدم القدرة على الضحك أو قضاء وقت ممتع مؤشرا على الحالة العقلية المضطربة.

عدم الشعور بالمتعة

قد تذهب لقضاء الإجازات من أجل الشعور بالسعادة لكن في بعض الأحيان ينتابك أحساس بأ الإجازة لا تريحك، هنا لابد من طلب المساعدة المتخصصة.