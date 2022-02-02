الأربعاء 02 فبراير 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تكنولوجيا

«ناسا»: دفن المحطة الفضائية الدولية في المحيط الهادئ 2031

ناسا
ناسا

كشفت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" عن خططها لدفن محطة الفضاء الدولية في موقع ناءٍ يعرف بـ"مدفن المركبات الفضائية" في المحيط الهادئ.

ومن المتوقع أن يحدث ذلك بحلول شهر يناير 2031 ويتم البدء في ذلك بالفصل التدريجي عن المدار للمحطة العملاقة التي يصل وزنها إلى أكثر من 400 ألف كيلو جرام.

ويعتزم الأمريكيون دفن المحطة في موقع غير مأهول بالسكان في جنوب المحيط الهادي يعرف بـ"بوينت نيمو" ويعتبر الموقع الأبعد في كوكب الأرض عن أي مواقع مأهولة حيث يتم دفن الأقمار الصناعية والصواريخ فيها.

يذكر أن المحطة الفضائية الدولية كانت قد أطلقت عام 1998 لكي تستمر لمدة 15 عامًا فقط وما تزال قادرة على العمل بأمان حتى عام 2030 حسب الخبراء.

واشنطن المحيط الهادئ المحطة الفضائية الدولية ناسا الولايات المتحدة

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