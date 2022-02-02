الأربعاء 02 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

اختارى ما يناسبك.. ما هى أكثر السراويل إغراء للمرأة طويلة القامة؟

سراويل
سراويل

تبحث الفتاة طويلة القامة، عن الملابس التي تظهر جمالها، حيث إن كل شيء يبدو رائعًا عليها، ولكن معظم الفتيات طويلة القامة يجدن صعوبة في العثور على السراويل التي تناسب أرجلهن الطويلة والمثيرة، لذلك نستعرض في السطور التالية وفقا لموقع “fustany” أكثر البناطيل للمرأة طويلة القامة؟

1.البناطيل الضيقة لإظهار ساقيك مثيرة 

ملابس الجينز الضيقة

البناطيل الضيقة مصممة أساسًا للنساء طويلة القامة، وإذا كنت تعتقدين أن معظم البناطيل الضيقة قصيرة وليست طويلة، فكرى مرة أخرى. إنها لإظهار ساقيك الجذابة وأحذيتك المميزة.

الجينز للفتيات طويل القامة

2. البنطلون ذو القصة المستقيمة

أفكار صديقها الجينز

إذا لم يكن البنطلون الضيق هو الشيء المفضل لديك، فلا تعتقدين أنك خارج الخيارات، بدلًا من ذلك، جربي بنطال  بنطال بقصة مستقيمة هذا البنطال أسهل في التصميم بسبب شكله، ويمكنك ارتداء ما تريد معه دون القلق من أن يكون قصيرًا جدًا.

الجينز للفتيات طويل القامة

3. البناطيل واسعة الساق مثالية للنساء طويلة القامة

أفكار الزي السراويل واسعة الساق

 على الرغم من تعارضها تمامًا، كلاهما يعمل مع الفتيات طويل القامة، والشيء هو أن كل تصميم يخدم غرضًا مختلفًا في تحقيق النمط المناسب لك.

الجينز للفتيات طويل القامة

4. قل نعم لأي سروال واسع

أفكار الزي السراويل المشتعلة

البناطيل الواسعة هي واحدة من أكثر البنطلونات أناقة التي تضيف مظهرًا أنيقًا لطولك وتحدث فرقًا كبيرًا في أسلوبك، وعادة ما يتم تركيب السراويل الواسعة من الخصر إلى الركبتين ثم تصبح أوسع. إنها صيحة رئيسية هذا الموسم.

الجينز للفتيات طويل القامة

الفتيات طويلة القامة تذكر هذه النصائح والحيل عند التسوق لشراء السراويل، وكذلك ما يجب تجنبه:

  • تجنب السراويل التي تنتهي في منتصف منطقة الركبة إنه ليس فقط عتيق الطراز، ولكنه يجعلك تبدو قصيرًا جدًا أيضًا.
  • تجنب السراويل ذات الجيوب الجانبية الكبيرة جدًا لأنها تلفت الانتباه إلى منطقة الساق.
  • تجنب السراويل منخفضة الخصر. بعض الفتيات طويلة القامة في الجذع ولكن ليس في الساقين لذلك، لتجنب المظهر غير المتماثل، تجنب ارتداء أي شيء بخصر منخفض.
  • صمم حذائك المدبب مع بنطال واسع وبنطال واسع الساق لاظهار تصميم الحذاء ولتحقيق طول متناغم.
  • انتبه جيدًا لقاعدة التوازن بين الجزء العلوي والسفلي من جسمك، لأن الأشخاص طوال القامة يظهرون تفاصيل الملابس بشكل أوضح من غيرهم ، لذا فإن معرفة شكل جسمك وما يناسبه هو اعتبار مهم.
  • للتأكد من طول البنطال، ولأن كل ماركة لها اسم علامتها التجارية الخاصة بها ، وليست كل المقاسات متشابهة، يجب عليك شرائها من متجر بدلاً من موقع ويب أو عبر الإنترنت.
البناطيل الضيقة الفتاه طويلة القامة تظهر جمالهم تناسب أرجلهن الطويلة يجدن صعوبة في العثور على السراويل

رئيس التحرير

وائل لطفي

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