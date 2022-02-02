اختارى ما يناسبك.. ما هى أكثر السراويل إغراء للمرأة طويلة القامة؟

تبحث الفتاة طويلة القامة، عن الملابس التي تظهر جمالها، حيث إن كل شيء يبدو رائعًا عليها، ولكن معظم الفتيات طويلة القامة يجدن صعوبة في العثور على السراويل التي تناسب أرجلهن الطويلة والمثيرة، لذلك نستعرض في السطور التالية وفقا لموقع “fustany” أكثر البناطيل للمرأة طويلة القامة؟

1.البناطيل الضيقة لإظهار ساقيك مثيرة

البناطيل الضيقة مصممة أساسًا للنساء طويلة القامة، وإذا كنت تعتقدين أن معظم البناطيل الضيقة قصيرة وليست طويلة، فكرى مرة أخرى. إنها لإظهار ساقيك الجذابة وأحذيتك المميزة.

2. البنطلون ذو القصة المستقيمة

إذا لم يكن البنطلون الضيق هو الشيء المفضل لديك، فلا تعتقدين أنك خارج الخيارات، بدلًا من ذلك، جربي بنطال بنطال بقصة مستقيمة هذا البنطال أسهل في التصميم بسبب شكله، ويمكنك ارتداء ما تريد معه دون القلق من أن يكون قصيرًا جدًا.

3. البناطيل واسعة الساق مثالية للنساء طويلة القامة

على الرغم من تعارضها تمامًا، كلاهما يعمل مع الفتيات طويل القامة، والشيء هو أن كل تصميم يخدم غرضًا مختلفًا في تحقيق النمط المناسب لك.

4. قل نعم لأي سروال واسع

البناطيل الواسعة هي واحدة من أكثر البنطلونات أناقة التي تضيف مظهرًا أنيقًا لطولك وتحدث فرقًا كبيرًا في أسلوبك، وعادة ما يتم تركيب السراويل الواسعة من الخصر إلى الركبتين ثم تصبح أوسع. إنها صيحة رئيسية هذا الموسم.

الفتيات طويلة القامة تذكر هذه النصائح والحيل عند التسوق لشراء السراويل، وكذلك ما يجب تجنبه: