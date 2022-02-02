الأربعاء 02 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

ضبط امرأة حاولت تهريب مبالغ نقدية وذهب بين صفحات كتاب فى ألمانيا

ذهب
ذهب

قال مسؤولو الجمارك في مدينة كارلسروه الألمانية إن امرأة تواجه اتهامات بعد ضبطها وهي تحاول تهريب أموال وذهب، مخبأة في صفحات كتاب وفي عبوات للمناديل.
 

وحسبما أفادت صحيفة “ ديلي ميل ” تردد أن المرأة، التي كانت في طريقها إلى تركيا، ضٌبطت وبحوزتها نحو 40 ألفا و700 فرانك سويسري (43 ألفا و700 دولار) مخبأة في صفحات كتاب وحوالي 6300 يورو (سبعة آلاف دولار) مخبأة في عبوات المناديل.
 

وفتحت السلطات تحقيقا وأمرت المرأة بدفع كفالة قدرها 11 ألفا و800 يورو.

ويتعين على أي شخص يسعى إلى دخول ألمانيا أو مغادرتها بأكثر من 10 آلاف يورو نقدا إبلاغ الجمارك عما بحوزته من أموال.

المانيا ضبط تهريب كتاب ألم ذهب نقدية الماني اول ماني امرأة صفحات تاب

رئيس التحرير

وائل لطفي

حق الشباب فى الزواج أحد حقوق الإنسان

الأكثر قراءة

محمد الباز يكشف السبب الخفي وراء اتهامات السوشيال لوزيرة الصحة بالفساد

مفاجأة.. معامل الكاميرون ترفض إجراء مسحات كورونا للاعبى منتخب مصر

بدء تطبيق الامتيازات المالية لأساتذة الجامعات اعتبارًا من الغد

مصادر بـ«التعليم» تكشف حقيقة مد إجازة منتصف العام حتى 26 فبراير

تصريحات الرئيس السيسي حول دعم مصر لأمن واستقرار الخليج تتصدر اهتمامات الصحف

أول قرار من كارتيرون عقب خروج الزمالك من كأس الرابطة المصرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

الكاتب العالمى

د. ريهام عبدالرحمن

المهارات الناعمة فى مواجهة الصعاب والضغوط

حسين دعسة

رسالة الملك عبدالله الثانى فى العيد الـ60.. الحب لمملكة المحبة والجمال

وجيه أمين عبدالعزيز

الزوجة المصرية.. محمية بالقلوب قبل القوانين

لواء.حمدى البطران

أطول جلسة برلمانية في مصر

القس ثروت ثابت

مخاطر الكبرياء

لواء. محسن الفحام

الازهر وتجريم التنجيم

جمال-أسعد

أصحاب ولا اعز بين الفن والاخلاق

صور

رواد معرض الكتاب يستمتعون بالموسيقى و«الطفطف»

زحام فى سادس أيام معرض الكتاب

«استراتيجية الدولة لمكافحة الفساد» في ندوة للرقابة الإدارية

محطة تل أبيب

المزيد

الأحد.. إسرائيل تلغي شرط تصريح المرور الصحي لكورونا لارتياد عدة أماكن

«حالات شاذة».. إلى أين وصلت أزمة «بيجاسوس للتجسس» فى إسرائيل؟

تقرير فلسطينى: 5 شهداء و156 مصابا و258 معتقلا فى سجون الاحتلال خلال يناير الماضى