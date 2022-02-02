الأربعاء 02 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

واشنطن مستعدة لبحث السماح لروسيا بتفتيش قواعد الناتو فى رومانيا وبولندا

بوتين
بوتين

أفادت مصادر لوكالة "بلومبرج" بأن الولايات المتحدة مستعدة لتلبية أحد مطالب روسيا لضمانات الأمن الأوروبي، والسماح لها بتفتيش قواعد حلف الناتو في رومانيا وبولندا.

و ذكرت الوكالة أن "الولايات المتحدة أبلغت الكرملين بأنها مستعدة لمناقشة السماح لروسيا بالتأكد من عدم وجود صواريخ "توماهوك" المجنحة في قواعد الناتو في رومانيا و بولندا، حسبما قالت المصادر".

و أشار أحد المصادر إلى أن أي اتفاق لن يعقد مع روسيا إلا بعد مناقشته مع حلفاء الولايات المتحدة، و خاصة بولندا ورومانيا.

وحسب "بلومبرج"، فإن المقترح الأمريكي يهدف إلى تبديد مخاوف موسكو من إمكانية استخدام منصات إطلاق الصواريخ ضد روسيا.

و كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أشار إلى أن منصات إطلاق الصواريخ Mk 41 التي تم نشرها في رومانيا ومن المقرر نشرها في بولندا تسمح بإطلاق صواريخ "توماهوك" منها، ما يشكل "تحديا خطيرا" لأمن روسيا.

 و علي صعيد آخر ، طلبت الولايات المتحدة عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي حول كوريا الشمالية التي أجرت الأحد اختبارا لأقوى صاروخ لها منذ عام 2017، وفق ما أفادت مصادر دبلوماسية.

و يعود لروسيا التي تتولى رئاسة مجلس الأمن الدولي خلال فبراير أن تؤكد عقد الجلسة التي يفترض أن تكون مغلقة.

و كانت الولايات المتحدة قد دانت التجارب الصاروخية الأخيرة لكوريا الشمالية، وقالت إنها "تزعزع الاستقرار وتعتبر انتهاكا لقرارات مجلس الأمن الدولي".

و أجرت كوريا الشمالية عدة عمليات لإطلاق الصواريخ منذ بداية العام الجاري، كانت آخرها عملية إطلاق صاروخ "هواسونغ-12" يوم الأحد الماضي، والذي قطع مسافة قياسية لصواريخ كوريا الشمالية.

و في وقت سابق أعلنت بيونغ يانغ عن اختبار صواريخ فرط صوتية ومنصة متحركة على السكك الحديدية لإطلاق الصواريخ.

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وائل لطفي

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