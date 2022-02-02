لجنة التحقيق فى اقتحام الكونجرس تتسلم وثائق مزقها ترامب

ذكرت "واشنطن بوست" أن اللجنة البرلمانية المكلفة بالتحقيق في هجوم أنصار الرئيس السابق دونالد ترامب على مبنى الكابيتول في 6 يناير2021 حصلت على وثائق مزقها ترامب حين كان في السلطة.

وأوضحت الصحيفة أن هذه الوثائق تم تسلمها من مركز الأرشيف الوطني المكلف بحفظ كل وثائق عمل الرئيس بعد مغادرته لمنصبه والذي قام بتسليمها للجنة.

وحسب "واشنطن بوست" فإن الوثائق كانت بين 700 صفحة سلمها مركز الأرشيف الوطني إلى اللجنة البرلمانية الساعية إلى تحديد المسؤولية التي يتحملها ترامب عن اقتحام مناصريه مقر السلطة التشريعية في السادس من يناير 2021.

وأفاد مركز الأرشيف الوطني بأن "مسؤولين عن إدارة الوثائق في البيت الأبيض أعادوا لصق بعض الأوراق بواسطة شريط لاصق".

وبين صفحات الأرشيف الـ700 التي تم استلامها، قوائم بأسماء أشخاص زاروا الرئيس السابق أو اتصلوا به في السادس من يناير 2021، كما تتضمن ملحوظات دونت خلال هذه اللقاءات والاتصالات.

ولم تشأ اللجنة الإدلاء بتعليق لوكالة الأنباء الفرنسية بشأن طبيعة الوثائق التي بحوزتها أو تحديد ماهية تلك الممزقة، لكن سبق لها أن أعلنت في منتصف يناير أنها بدأت باستلام بعض الوثائق "التي كان الرئيس السابق يأمل بإبقائها مخفية".

وعلى صعيد آخر، قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في وقت سابق، إنه لو كان أعيد انتخابه رئيسا، لنظر في إمكانية العفو عن المتهمين بالتورط في أحداث الشغب في مقر الكونجرس يوم 6 يناير 2021.

وأضاف ترامب - خلال كلمته أمام حشد من مؤيديه في مدينة كونرو بولاية تكساس - أنه كان سيعمل على معاملة هؤلاء بصورة عادلة.. وتابع "وإذا كان الأمر يقتضي عفوا لكنت عفوت عنهم".

يذكر أن أحداث الشغب الشهيرة في 6 يناير 2021 قام خلالها آلاف من مؤيدي الرئيس السابق باقتحام مقر الكونجرس، في محاولة لمنع أعضائه من المصادقة على نتائج انتخابات الرئاسة لعام 2020، والتي فاز فيها الرئيس جو بايدن بعد منافسة مع ترامب، حيث لم يعترف الاخير ولا أنصاره بتلك النتائج ووصفوها بأنها "مزورة".

وأسفرت تلك الأحداث عن اعتقال 725 شخصا ممن كانت لهم صلة بالهجمات وأقر 165 بعدد من الاتهامات الفيدرالية وحكم على 70 على الأقل بعقوبات حبس مختلفة.