الأربعاء 02 فبراير 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

العاصفة «كورى» تعيق هبوط طائرة تابعة للخطوط البريطانية فى مطار هيثرو

مطار هيثرو
مطار هيثرو

 ذكرت صحيفة "ايفيننج ستاندارد" البريطانية، أن الرياح العاتية التي تسببت بها العاصفة "كوري" وتصل سرعتها إلى 92 ميلًا في الساعة، في اضطرار طائرة تابعة للخطوط الجوية البريطانية لإلغاء الهبوط في مطار هيثرو، حيث أجبرت الرياح العاتية الطائرة على التأرجح من جانب إلى آخر عند هبوطها مما دفع قائد الطائرة إلى التحليق مرة أخرى حفاظًا على المسافرين ومنعًا لحدوث كارثة.

وأفادت الصحيفة بأن الطائرة هبطت بسلام في نهاية الأمر، موضحة أن اللقطات التي نشرتها منصة البث المباشر "بيج جيت تي في" أظهرت أن الطائرة تتأرجح من جانب إلى آخر أثناء هبوطها في ظل الرياح القوية التي أجبرتها على المناورة مما دفع الطيار إلى الإقلاع مرة أخرى وإعادة محاولة الهبوط لمرة ثانية انتهت بسلام.

ونقلت الصحيفة تأكيد متحدث باسم الخطوط الجوية البريطانية هبوط طاقم الطائرة وجميع الركاب بأمان.

يشار إلى أن الرياح العاتية المرافقة للعاصفة "كوري" تسببت في مصرع شخصين ، وانقطاع الكهرباء عن الآف الأشخاص، وإغلاق بعض المدارس.

وعلى صعيد آخر ، أظهرت إحصاءات حكومية أن بريطانيا سجلت اليوم 112458 حالة إصابة جديدة بكوفيد-19 فضلا عن 219 وفاة خلال 28 يوما من ثبوت الإصابة بفيروس كورونا.

وأظهرت البيانات أن عدد الحالات في الأيام السبعة الماضية انخفض 2.2 % إلى 638241 حالة.

وبدأت وكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة هذا الأسبوع إدراج حالات تجدد الإصابة المحتمل في أرقامها اليومية في الحالات التي يتجاوز فيها الفارق الزمني بين اختبارين إيجابيين للشخص 90 يوما.

و من ضمن الإجراءات الوقائية، ذكرت هيئة الخدمات الصحية الوطنية أن بريطانيا ستبدأ هذا الأسبوع في تطعيم الأطفال الأكثر عرضة لخطر الإصابة بفيروس كورونا والذين تتراوح أعمارهم بين 5 و11 عامًا.

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