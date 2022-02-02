الأربعاء 02 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

محكمة ألمانية تأمر بإيداع متهم بحادث سير مستشفى للأمراض النفسية

محكمة ألمانية
محكمة ألمانية

قضت محكمة ألمانية بإيداع متهم متسبب في حادث سير في عام 2020، مستشفى للأمراض النفسية، بعد أن تبين أن الرجل البالغ من العمر 31 عاماً، لا يمكن تحميله المسؤولية الجنائية عن أفعاله، لأنه يعاني من "مرض ذهني حاد" وقت وقوع الحادث في أغسطس 2020.

ووفقا لقناة "يورونيوز" الإخبارية الأوروبية في نشرتها باللغة الإنجليزية  كان المتهم قد تسبب في شهر أغسطس من عام 2020 بالاصطدام عمداً بمركبات تسير على طريق سريع بالقرب من برلين، ثم قام في وقت لاحق بالاصطدام بدراجتين ناريتين مما أدى إلى إصابة ثلاثة أشخاص بجروح خطيرة.

وعلى صعيد آخر، أعلنت الوكالة الاتحادية للعمل في ألمانيا  أنها رصدت حركة في سوق العمل جاءت استباقا لتطبيق التطعيم الإجباري لكورونا بالنسبة للعاملين في قطاعات معينة ومنهم قطاع الصحة.

وقال دانيل تيرتسنباخ، عضو مجلس إدارة الوكالة، إن نحو 25 ألف شخص من القطاع الصحي والاجتماعي سجلوا أنفسهم في ديسمبر ويناير الماضيين ضمن قوائم الباحثين عن عمل وذلك، وهو عدد أعلى من المعتاد.

من جانبه، أوضح متحدث باسم الوكالة أن الأشخاص الذين يسجلون أنفسهم ضمن قوائم الباحثين عن العمل هم أشخاص يبلغون الوكالة أنهم مهددون بفقدان عملهم لكنهم لا يزالون يعملون في وظائفهم.

ومن المنتظر تطبيق التطعيم الإجباري ضد كورونا في القطاعين الصحي والاجتماعي في ألمانيا في السادس عشر من مارس المقبل.

وقال تيرتسنباخ:" نشهد بالفعل زيادة (في أعداد هؤلاء العاملين) لكنها بوجه عام عند مستوى لا يجب أن يسبب لنا جميعا قلقا بالضرورة" مشيرا إلى أن عدد من سجلوا أنفسهم في هذه القوائم بلغ نحو 25 ألف شخص من مجموع القطاع الصحي والقطاع الاجتماعي، وهو أعلى من المستوى المعتاد، وقال إن منهم حوالي 12 ألف شخص من قطاع التمريض.

وصرح تيرتسنباخ بأن من غير المعروف حاليا بعد ما إذا كان هذا العدد الزائد يعود إلى دعوات بهذا الخصوص وردت على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت متحدثة باسم الوكالة إنه كانت هناك على مواقع التواصل الاجتماعي دعوات للعاملين في مجال القطاع الصحي لتسجيل أنفسهم ضمن قوائم الباحثين عن عمل.

على طريق انجليزي حادث سير الاوروبية قنا اصابة مستشفى قناة شهر اللغة الإنجليزية جروح خطيرة اصابة ثلاثة اشخاص

رئيس التحرير

وائل لطفي

حق الشباب فى الزواج أحد حقوق الإنسان

الأكثر قراءة

محمد الباز يكشف السبب الخفي وراء اتهامات السوشيال لوزيرة الصحة بالفساد

مفاجأة.. معامل الكاميرون ترفض إجراء مسحات كورونا للاعبى منتخب مصر

أول قرار من كارتيرون عقب خروج الزمالك من كأس الرابطة المصرية

مصادر بـ«التعليم» تكشف حقيقة مد إجازة منتصف العام حتى 26 فبراير

بدء تطبيق الامتيازات المالية لأساتذة الجامعات اعتبارًا من الغد

حبس محمد الملاح «المحلل الشرعى» 4 أيام على ذمة التحقيقات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

الكاتب العالمى

د. ريهام عبدالرحمن

المهارات الناعمة فى مواجهة الصعاب والضغوط

حسين دعسة

رسالة الملك عبدالله الثانى فى العيد الـ60.. الحب لمملكة المحبة والجمال

وجيه أمين عبدالعزيز

الزوجة المصرية.. محمية بالقلوب قبل القوانين

لواء.حمدى البطران

أطول جلسة برلمانية في مصر

القس ثروت ثابت

مخاطر الكبرياء

لواء. محسن الفحام

الازهر وتجريم التنجيم

جمال-أسعد

أصحاب ولا اعز بين الفن والاخلاق

صور

رواد معرض الكتاب يستمتعون بالموسيقى و«الطفطف»

زحام فى سادس أيام معرض الكتاب

«استراتيجية الدولة لمكافحة الفساد» في ندوة للرقابة الإدارية

محطة تل أبيب

المزيد

الأحد.. إسرائيل تلغي شرط تصريح المرور الصحي لكورونا لارتياد عدة أماكن

«حالات شاذة».. إلى أين وصلت أزمة «بيجاسوس للتجسس» فى إسرائيل؟

تقرير فلسطينى: 5 شهداء و156 مصابا و258 معتقلا فى سجون الاحتلال خلال يناير الماضى