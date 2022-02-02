محكمة ألمانية تأمر بإيداع متهم بحادث سير مستشفى للأمراض النفسية

قضت محكمة ألمانية بإيداع متهم متسبب في حادث سير في عام 2020، مستشفى للأمراض النفسية، بعد أن تبين أن الرجل البالغ من العمر 31 عاماً، لا يمكن تحميله المسؤولية الجنائية عن أفعاله، لأنه يعاني من "مرض ذهني حاد" وقت وقوع الحادث في أغسطس 2020.

ووفقا لقناة "يورونيوز" الإخبارية الأوروبية في نشرتها باللغة الإنجليزية كان المتهم قد تسبب في شهر أغسطس من عام 2020 بالاصطدام عمداً بمركبات تسير على طريق سريع بالقرب من برلين، ثم قام في وقت لاحق بالاصطدام بدراجتين ناريتين مما أدى إلى إصابة ثلاثة أشخاص بجروح خطيرة.

وعلى صعيد آخر، أعلنت الوكالة الاتحادية للعمل في ألمانيا أنها رصدت حركة في سوق العمل جاءت استباقا لتطبيق التطعيم الإجباري لكورونا بالنسبة للعاملين في قطاعات معينة ومنهم قطاع الصحة.

وقال دانيل تيرتسنباخ، عضو مجلس إدارة الوكالة، إن نحو 25 ألف شخص من القطاع الصحي والاجتماعي سجلوا أنفسهم في ديسمبر ويناير الماضيين ضمن قوائم الباحثين عن عمل وذلك، وهو عدد أعلى من المعتاد.

من جانبه، أوضح متحدث باسم الوكالة أن الأشخاص الذين يسجلون أنفسهم ضمن قوائم الباحثين عن العمل هم أشخاص يبلغون الوكالة أنهم مهددون بفقدان عملهم لكنهم لا يزالون يعملون في وظائفهم.

ومن المنتظر تطبيق التطعيم الإجباري ضد كورونا في القطاعين الصحي والاجتماعي في ألمانيا في السادس عشر من مارس المقبل.

وقال تيرتسنباخ:" نشهد بالفعل زيادة (في أعداد هؤلاء العاملين) لكنها بوجه عام عند مستوى لا يجب أن يسبب لنا جميعا قلقا بالضرورة" مشيرا إلى أن عدد من سجلوا أنفسهم في هذه القوائم بلغ نحو 25 ألف شخص من مجموع القطاع الصحي والقطاع الاجتماعي، وهو أعلى من المستوى المعتاد، وقال إن منهم حوالي 12 ألف شخص من قطاع التمريض.

وصرح تيرتسنباخ بأن من غير المعروف حاليا بعد ما إذا كان هذا العدد الزائد يعود إلى دعوات بهذا الخصوص وردت على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت متحدثة باسم الوكالة إنه كانت هناك على مواقع التواصل الاجتماعي دعوات للعاملين في مجال القطاع الصحي لتسجيل أنفسهم ضمن قوائم الباحثين عن عمل.