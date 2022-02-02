الأربعاء 02 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس محمد الملاح «المحلل الشرعى» 4 أيام على ذمة التحقيقات

محمد الملاح
محمد الملاح

أعلن المحامي أشرف فرحات أن نيابة استئناف القاهرة قررت، اليوم الأربعاء، حبس محمد الملاح، الشهير بـ«المحلل الشرعي»، 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهم: نشر أخبار كاذبة، والتعدي على قيم ومبادئ المجتمع المصري، وتزوير في أوراق رسميّة.

وتوصلت التحقيقات إلى أن المتهم زوّر في بطاقته الشخصية، واتضح زواجه وطلاقه مرتين، فيما سجّل ببطاقته الشخصية أنه «أعزب».

وسادت حالة من الجدل عبر وسائل التواصل الاجتماعي، عقب ظهور محمد الملاح، ببرنامج «يحدث في مصر» تقديم الإعلامي شريف عامر، يُقدم نفسه أنه يعمل كمحلل شرعي وتزوج 33 امرأة لعودة المطلقات لأزواجهن، حيث يتزوج المطلقات ويدخل بهن ومن ثم يعدن لأزواجهن، مؤكدًا أنه متمسك بشرط الدخول بهن زاعمًا أنه يساعد كثيرات في العودة بشكل شرعي لأزواجهن.

وأثارت تصريحات الملاح جدلًا واسعًا بين أوساط المؤسسات الدينية خاصة “الأزهر” و"الإفتاء"، ومختلف وسائل التواصل الاجتماعي، التي استنكرت هذه الوظيفة -محلل شرعي- قائلين إنها تخالف تعاليم الدين الإسلامي، الذي يشترط أن يكون الزواج غير مؤقت.

 

رئيس التحرير

وائل لطفي

حق الشباب فى الزواج أحد حقوق الإنسان

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