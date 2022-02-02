القبض على مدعى النبوة فى لبنان والتحقيق معه بتهمة الإساءة لمصر

أوقفت المديرية العامة لأمن الدولة في لبنان نشأت منذر مدعي النبوة، مساء الثلاثاء؛ لاتهامه بعدة جرائم، أبرزها ادعاء النبوة وتهديده مجموعة من الإعلاميين، والإساءة إلى دولة صديقة، وهي جمهورية مصر العربية.

وحسب شبكة "سكاي نيوز عربية"، كشفت من مصادر قضائية، أن "مدعي النبوة أوقف في نظارة أمن الدولة في بيروت، بناء على الإخبار المقدم من القاضي الشيخ وائل شبارو، والمحاميين محمد زياد جعفيل ونور الدين بعلبكي، والذي تأيد لاحقا بإخبار من أمين دار الفتوى في لبنان، الشيخ أمين الكردي، بناء على توجيهات مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، وطلب من النيابة العامة التمييزية باتخاذ الإجراء القانوني اللازم بحقه وبحق وكل من يظهره التحقيق مشاركا معه، استنادا لأحكام المادتين 317 و474 من قانون العقوبات".

وفي وقت سابق، اتخذت دار الفتوى اللبنانية أولى تحركاتها ضد مدعى النبوة الذي أثار جدلاً مؤخرًا على منصات التواصل وذلك بتقديم طلب إلى النيابة العامة لاتخاذ إجراءات قانونية ضده.

وأعلنت دار الفتوى فى لبنان عبر صفحتها أنه بناءً على توجيهات مفتى الجمهورية اللبنانية الشيخ عبداللطيف دريان، تقدم أمين الفتوى الشيخ أمين الكردي ببلاغ للنيابة العامة التمييزية ضد نشأت منذر الذي يدّعي زورًا وبهتانًا، أنه رسول مرسل من السماء صاحب رسالة سماوية.

وطلب من النيابة العامة التمييزية اتخاذ الإجراء القانوني اللازم بحق نشأت منذر وكل من يظهره التحقيق، سندا لأحكام المادتين 317 و474 من قانون العقوبات.

وظهر "مدّعي النبوة" في مقطع فيديو، حاملاً عصًا، وراسما أشكالا غير مفهومة على جبينه، وقال إنه "مرسل من السماء".