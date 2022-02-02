الأربعاء 02 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

اليوم.. طلاب الأول الثانوى يؤدون امتحان مادتى الرياضيات واللغة الأجنبية الثانية

لجان امتحانات
لجان امتحانات

يؤدي طلاب الأول الثانوي، اليوم الأربعاء، امتحان مادتي  الرياضيات واللغة الأجنبية الثانية.

 

وأدي طلاب ثانية ثانوي، أمس الثلاثاء، امتحان مواد اللغة الأجنبية الثانية ومادة الفيزياء للشعبة العلمية ومادة التاريخ للشعبة الأدبية، ورقيا بنظام الكتاب المفتوح في جميع المدارس الثانوي علي مستوى الجمهورية.

 

وتجرى الامتحانات وسط إجراءات أمنية واحترازية وصحية مشدده خوفاً علي صحة الطلاب والقائمين على العملية الامتحانية من انتشار فيروس كورونا المستجد.

 

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن تعقد امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي ورقيا، ويجوز أن تكون الإجابة بنفس ورقة الأسئلة أو تكون الإجابة بورقة منفصلة عن ورقة الإسئلة أيهما نسب للمدرسة.

 

كما حددت أن تعقد امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي بنظام الكتاب المفتوح، لذا سيتم تزويد كل طالب بورقة بها المفاهيم والقوانين الأساسية للمادة للاستعانة بها أثناء عقد امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي كبديل عن اصطحاب الكتاب المدرسي الورقي.

 

على أن تتولى كل مدرسة وضع أسئلة امتحانات الهوية القومية (اللغة العربية - الدراسات الاجتماعية- التربية الدينية - التربية الوطنية) لطلاب المدارس الدولية بالمدرسة تحت إشراف الادارة التعليمية وتعتمد نتائج الطلاب من الادارة التعليمية.

 

ومن جهته، اكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، انه لا يوجد أى نية لتأجيل الامتحانات أو الدراسة بالترم الثانى، قائلا: إن شاء الله لن نحتاج للتأجيل.

 

و أشار وزير التربية والتعليم والتعليم والتعليم، الى انه لا تعديل في جداول ومواعيد امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي الخاصة بالفصل الدراسي الأول. 

 

وقال وزير التربية والتعليم، الدكتور طارق شوقي، في تصريحات عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، ان كل ما ينشر عن تعديل جداول ومواعيد امتحانات الصفين الاول والثاني الثانوي لا أساس له من الصحة.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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