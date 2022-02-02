الأربعاء 02 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

طلاب الشهادة الإعدادية يؤدون امتحان الهندسة بمحافظتى بالقاهرة والجيزة

يؤدي طلاب الشهادة الإعدادية، امتحان مادة الهندسة، بمحافظتي القاهرة والجيزة، اليوم الأربعاء، وسط إجراءات أمنية واحترازية مشددة.

وأكد محمد عطية، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، علي اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، وتعقيم وتجهيز اللجان الامتحانية استعدادًا لامتحانات الشهادة الاعدادية.

كما أشار مدير المديرية أن المديرية وإداراتها الـ33 غرف عمليات مشكلة على مدار الساعة ونوبتجيات بالمدارس والدواوين خلال فترة إجازة الخميس والجمعة.

وشدد "عطية"، على رفع درجة الاستعداد بالمدارس، واتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن سوء الأحوال الجوية والأمطار للحفاظ على سلامة الطلاب وجميع العاملين باللجان ودواوين المديرية والإدارات التعليمية .

و أكد على مدير المديرية، على حشد كافة الجهود وتحقيق التنسيق الكامل بين الإدارات و الأحياء وجميع الجهات المعنية، مشددً على إجراءات السلامة والأمان لمنع حدوث أية مشكلات، ومتابعة الأرصاد الجوية، والالتزام بالإجراءات الآتية :

- فصل التيار الكهربائي عن جميع الفصول حال سقوط الأمطار، وعدم إعادته إلا بعد جفاف الجدران والأرضيات.
- التأكد من صيانة مفاتيح الكهرباء وتغيير الفيش التالفة وزجاج الشبابيك والأبواب.  
- مراجعة جميع وصلات الكهرباء وتغطية الأسلاك المكشوفة من خلال مسئول الصيانة بالمدرسة.
- التأكد من نظافة أسطح المدارس وعدم وجود أي مخالفات أو رواكد عليها وازالة ماء الأمطار.
- وتسليك مسالك المطر
- رفع أية أجهزة عن الأرض

-التأكد من سلامة المعامل. 
- إزالة مياه الأمطار من فناء المدارس. 
- تعقيم اللجان قبل بدء الامتحانات وبعد الانتهاء منها. 
- توزيع الطلبة في اللجان وفق التباعد الاجتماعي، بحيث يكون عددهم 14 طالبًا فقط بكل لجنة.
- ارتداء الكمامة للجميع الملاحظ والمراقب والطلبة.
- عدم السماح باستخدام الموبايل نهائيًا داخل اللجان.

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وائل لطفي

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