التعليم يعلن إتاحة منهج اللغة الإنجليزية للصف الثالث الثانوى على بنك المعرفة

أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إتاحة المنهج الكامل للغة الإنجليزية للصف الثالث الثانوي، على منصة إدارة التعلم ببنك المعرفة المصري

https://lms.ekb.eg/courses/3cb182a8-bd43-4076-81c4-8379e4f1186b

وكانت قد نفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في بيان رسمي صادر عنها مساء أمس، المنشور المتداول بشأن تعديل مواعيد أجازة نصف العام، وأكدت الوزارة التزامها بالمواعيد المعلنة سابقًا وفقًا للخريطة الزمنية، حيث تبدأ أجازة نصف العام في الفترة من 5 فبراير وحتي 17 فبراير 2022 (لمدة 15 يومًا).

ووفقًا للخريطة الزمنية التي حددتها وزارة التربية والتعليم للعام الدراسي الجاري، فأنه يبدأ الفصل الدراسي الثانى يوم 19 فبراير 2022 ويستمر حتى 9 يونيو 2022 (مدة الدراسة الفعلية 97 يومًا).

وتبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول يوم السبت الموافق 15 يناير 2022، على أن تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية يوم السبت الموافق 7 مايو 2022، على أن تبدأ امتحانات الدبلومات الفنية يوم السبت 21 مايو 2022، وتقام امتحانات الثانوية العامة يوم السبت 11 يونيو 2022م.

وأدي طلاب الشهادة الإعدادية، امتحان مادة اللغة الإنجليزية بمحافظة القاهرة، بينما يؤدي طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة جبر وإحصاء وتربيه فنية، أمس الثلاثاء، وسط إجراءات أمنية واحترازية مشددة.

أكد محمد عطية، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، علي اتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية والتدابير الوقائية، وتعقيم وتجهيز اللجان الامتحانية

استعدادا لامتحانات الشهادة الاعدادية.

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كما أشار مدير المديرية أن المديرية واداراتها ال33 غرف عمليات مشكلة على مدار الساعة ونوبتجيات بالمدارس والدواوين خلال فترة اجازة الخميس والجمعة .

وشدد عطية، على رفع درجة الاستعداد بالمدارس، واتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن سوء الأحوال الجوية والأمطار للحفاظ على سلامة الطلاب وجميع العاملين باللجان ودواوين المديرية والادارات التعليمية .

و أكد على مدير المديرية، على حشد كافة الجهود وتحقيق التنسيق الكامل بين الإدارات و الأحياء وجميع الجهات المعنية، مشددآ على إجراءات السلامة والأمان لمنع حدوث أية مشكلات .