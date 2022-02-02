الأربعاء 02 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

وزير الخارجية الأمريكى يجرى محادثات مع نظيره الروسى حول أزمة أوكرانيا

أنتوني بلينكن
أنتوني بلينكن

أجرى وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، محادثات هاتفية مع كل من الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرج، ورئيس منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، زبيجنيو راو، والمفوض الأعلى لشئون السياسة الخارجية والأمن بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، وذلك بعد محادثاته مع وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، بشأن الأزمة في أوكرانيا والضمانات الأمنية في أوروبا.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، نيد برايس، إن الوزير أكّد خلال محادثاته الهاتفية دعمه لسيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها، ونافش العملية الدبلوماسية مع روسيا على خلفية التعزيزات العسكرية الروسية على حدود أوكرانيا، مشيرا إلى أن أطراف المحادثات اتفقوا على مواصلة التنسيق عن كثب، مبدين التزامهم بالسعي خلف حل دبلوماسي لمنع أي عدوان على أوكرانيا، حسب ما جاء على موقع الخارجية الأمريكية على الإنترنت.

وأجرى بلينكن، في وقت سابق من اليوم، اتصالًا هاتفيًا مع لافروف لمتابعة الرد الأمريكي المكتوب على مقترحات روسيا الأمنية؛ حيث "شدد بلينكن على رغبة الولايات المتحدة، على الصعيد الثنائي وبالتشاور مع الحلفاء والشركاء، في استمرار التواصل مع روسيا بشأن المخاوف الأمنية المتبادلة" وفق بيان صادر عن الخارجية الأمريكية.

وأعرب وزير الخارجية الروسي عن قلق بلاده إزاء موقف عدد من الدول الأعضاء في "الناتو" إزاء مسألة عدم قابلية الأمن للتجزئة، معتبرًا أن رد الولايات المتحدة و"الناتو" على مقترحات الضمانات الأمنية الروسية كان "سلبيًا".

ويتهم الغرب روسيا بالاستعداد لغزو أوكرانيا بعد حشدها نحو 100 ألف جندي قرب الحدود بين البلدين. وتنفي موسكو اعتزامها شن هجوم على الأراضي الأوكرانية، معتبرة اتهامات الغرب ذريعة لزيادة النشاط العسكري للناتو قرب الحدود الروسية. وطلبت ضمانات أمنية من الغرب، من بينها عدم التوسع شرقا والتعهد بعد انضمام أوكرانيا للحلف، وهي طلبات قوبلت بتحفظ غربي.

الاتحاد أمن تعاون سياسة الولايات المتحدة هجوم روسية عمل خلال روسيا روسي أوكرانيا وزير امريكية العسكري السياسة الخارجية الخارجية الاتحاد الأوروبي وزير الخارجية الامريكي راني الأمريكي الاوروبي دبلوماسي

رئيس التحرير

وائل لطفي

حق الشباب فى الزواج أحد حقوق الإنسان

الأكثر قراءة

محمد الباز يكشف السبب الخفي وراء اتهامات السوشيال لوزيرة الصحة بالفساد

مفاجأة.. معامل الكاميرون ترفض إجراء مسحات كورونا للاعبى منتخب مصر

أول قرار من كارتيرون عقب خروج الزمالك من كأس الرابطة المصرية

مصادر بـ«التعليم» تكشف حقيقة مد إجازة منتصف العام حتى 26 فبراير

بدء تطبيق الامتيازات المالية لأساتذة الجامعات اعتبارًا من الغد

«الصحة» تكشف سبب تغيير بروتوكول علاج كورونا وأعراض أوميكرون

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

الكاتب العالمى

د. ريهام عبدالرحمن

المهارات الناعمة فى مواجهة الصعاب والضغوط

حسين دعسة

رسالة الملك عبدالله الثانى فى العيد الـ60.. الحب لمملكة المحبة والجمال

وجيه أمين عبدالعزيز

الزوجة المصرية.. محمية بالقلوب قبل القوانين

لواء.حمدى البطران

أطول جلسة برلمانية في مصر

القس ثروت ثابت

مخاطر الكبرياء

لواء. محسن الفحام

الازهر وتجريم التنجيم

جمال-أسعد

أصحاب ولا اعز بين الفن والاخلاق

صور

رواد معرض الكتاب يستمتعون بالموسيقى و«الطفطف»

زحام فى سادس أيام معرض الكتاب

«استراتيجية الدولة لمكافحة الفساد» في ندوة للرقابة الإدارية

محطة تل أبيب

المزيد

الأحد.. إسرائيل تلغي شرط تصريح المرور الصحي لكورونا لارتياد عدة أماكن

«حالات شاذة».. إلى أين وصلت أزمة «بيجاسوس للتجسس» فى إسرائيل؟

تقرير فلسطينى: 5 شهداء و156 مصابا و258 معتقلا فى سجون الاحتلال خلال يناير الماضى