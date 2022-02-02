وزير الخارجية الأمريكى يجرى محادثات مع نظيره الروسى حول أزمة أوكرانيا

أجرى وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، محادثات هاتفية مع كل من الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرج، ورئيس منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، زبيجنيو راو، والمفوض الأعلى لشئون السياسة الخارجية والأمن بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، وذلك بعد محادثاته مع وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، بشأن الأزمة في أوكرانيا والضمانات الأمنية في أوروبا.



وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، نيد برايس، إن الوزير أكّد خلال محادثاته الهاتفية دعمه لسيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها، ونافش العملية الدبلوماسية مع روسيا على خلفية التعزيزات العسكرية الروسية على حدود أوكرانيا، مشيرا إلى أن أطراف المحادثات اتفقوا على مواصلة التنسيق عن كثب، مبدين التزامهم بالسعي خلف حل دبلوماسي لمنع أي عدوان على أوكرانيا، حسب ما جاء على موقع الخارجية الأمريكية على الإنترنت.



وأجرى بلينكن، في وقت سابق من اليوم، اتصالًا هاتفيًا مع لافروف لمتابعة الرد الأمريكي المكتوب على مقترحات روسيا الأمنية؛ حيث "شدد بلينكن على رغبة الولايات المتحدة، على الصعيد الثنائي وبالتشاور مع الحلفاء والشركاء، في استمرار التواصل مع روسيا بشأن المخاوف الأمنية المتبادلة" وفق بيان صادر عن الخارجية الأمريكية.



وأعرب وزير الخارجية الروسي عن قلق بلاده إزاء موقف عدد من الدول الأعضاء في "الناتو" إزاء مسألة عدم قابلية الأمن للتجزئة، معتبرًا أن رد الولايات المتحدة و"الناتو" على مقترحات الضمانات الأمنية الروسية كان "سلبيًا".



ويتهم الغرب روسيا بالاستعداد لغزو أوكرانيا بعد حشدها نحو 100 ألف جندي قرب الحدود بين البلدين. وتنفي موسكو اعتزامها شن هجوم على الأراضي الأوكرانية، معتبرة اتهامات الغرب ذريعة لزيادة النشاط العسكري للناتو قرب الحدود الروسية. وطلبت ضمانات أمنية من الغرب، من بينها عدم التوسع شرقا والتعهد بعد انضمام أوكرانيا للحلف، وهي طلبات قوبلت بتحفظ غربي.