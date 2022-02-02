طرح قطعة أرض بالعاصمة الإدارية لإنشاء مشروعات خدمية

وافقت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، على طرح قطعة أرضي بنشاط خدمي بالحي الـ3R-R5 بالمرحلة الأولى بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث تحمل القطعة الأولى رقم R3-D4---S05 بالحي السكني الثالث علي مساحة 2749 متر مربع مخصص نشاط طبي، وبسعر تقديري للمتر بقيمة 8215 جنيهًا، حيث يقدير إجمالى سعر قطعة الأرض بنحو 22.747 مليون جنيه.

الاشتراطات البنائية الخاصة بالمشروع

وأوضحت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أنه يشترط ألا تزيد النسبة البنائية عن 40% من المساحة المخصصة للخدمة، كما يشمل الارتفاع المسموح بها ليتكون من أرضي ودورين متكررين، وقد تصل ارتفاعات الردود لـ6 أمتار من جميع الجهات.

وأشارت إلى أنه في حالة رسو قطعة الأرض يلزم الراسي موافقة الجهات المعنية علي قرار التخصص، مشيرًا إلى أن المساحات تحت العجز والزيادة طبقًا للتحديد النهائي الذي يصدر من إدارة المساحة لجهاز المدينة، كما يفيد أن مدة تنفيذ المشروع 3 سنوات من تاريخ استلام قطعة الأرض.

اشتراطات سدد المستحقات المالية

أفادت هيئة المجتمعات العمرانية، أنه يتم استكمال نسبة السداد حتى 15% من قيمة الأرض بالجنيه المصري، كما يتم سداد 10% وأيضًا سداد 5% من قيمة الأرض تلزم الشركة بسدادها خلال 30 يومًا من تاريخ إخطار الشركة بموافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية بالتخصص.

كما يتم إضافة نسبة 1% مصاريف إدارية و0.5% لصالح مجلس الأمناء، على أن يتم التعامل بالسعر النهائي المعتمد من اللجنة العقارية الرئيسية، وسداد باقي ثمن الأرض على 6 أقساط نصف سنوية متساوية.

ونوهت الهيئة إلى أنه يتم استحقاق القسط الأولى منها بعد 6 أشهر من التاريخ المحدد لسداد الدفعة المقدمة، على أن يتم تحميل كافة الأقساط بالأعباء المالية المقررة وفقًا للفائدة المعلنة بالبنك المركزي من تاريخ الإخطار بموافقة مجلس إدارة وحتى تاريخ السداد، فضلًا عن إضافة نسبة 2%، طبقًا لتعليمات وزارة المالية و0.5% مصاريف إدارية.