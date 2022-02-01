الثلاثاء 01 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محمد الباز يكشف السبب الخفي وراء اتهامات السوشيال لوزيرة الصحة بالفساد

جريدة الدستور

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، إنه رغم أن وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايدة، لم توجه إليها أي اتهامات في قضية الفساد والرشوة بوزارة الصحة، إلا أن هناك رغبة على وسائل السوشيال ميديا لتوريطها، وذلك لسبب خفي، وهو أن هناك رغبة للإساءة لتجربة الوزيرات.

وأضاف الباز، خلال لايف "البساط أحمدي" عبر صفحته الرسمية على فيسبوك: "الهدف الخفي هو إهالة التراب على تجربة وزيرة امرأة"، مردفًا: "نحن نعيش عصر تمكين المرأة، ولم يحدث في أي وزارة سابقة أن يكون هذا العدد من الوزيرات وهذه المساحة للتصرف، والدعم المقدم من الرئيس السيسي لتجربة تغير وجه مصر".

وأردف الباز: "كان الرئيس جمال عبدالناصر متحمس لدخول المرأة الوزارة بعد الثورة، ولما طرحها على المشير عبدالحكيم عامر،  رد المشير "على جثتي يبقى فيه امرأة في الوزارة"،  وعندما اختيرت حكمت أبو زيد للشئون الاجتماعية وكانت بمواصفات معينة، فعشان عبدالناصر يعدي المسألة مع المشير عامر قال له دي ست كأنها راجل".

التفاصيل….

رئيس التحرير

وائل لطفي

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