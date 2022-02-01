الثلاثاء 01 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

الآن رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي الترم الأول 2022 بالاسم ورقم الجلوس

الابتدائي
الابتدائي

ننشر رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي الترم الأول 2022 بالاسم ورقم الجلوس، حيث يبحث أولياء الأمور عن نتيجة 6 ابتدائي عن نتيجة الفصل الدراسي الأول، بالعام الدراسي الحالي 2021/2022، خاصة من انتهاء الامتحانات يوم الأربعاء، حيث جاء كل ذلك وسط إجراءات أمنية واحترازية وصحية مشددة، بسبب انتشار “كوفيد-19”.

ويمكن للطالب الحصول على النتيجة من خلال بوابة التعليم الأساسي والدخول على رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي الترم الأول 2022 بالاسم ورقم الجلوس وذلك فور الانتهاء من عمليات التصحيح، ورصد وجمع الدرجات، وإعلانها وفق للخطوات القادمة برقم الجلوس:

رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي الترم الأول 2022 بالاسم ورقم الجلوس

في البداية: يجب الدخول عبر موقع نتائج مرحلة التعليم الأساسية من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

في هذه الخطوة على الطالب/ة يجب اختيار أيقونة الاستعلام عن النتائج.

في هذه الخطوة على الطالب/ة تحديد الصف والفصل الدراسي

في هذه الخطوة على الطالب/ة كتابة بيانات الطالب والمدرسة المقيد بها والإدارة التعليمية

في هذه الخطوة على الطالب/ة تدوين رقم جلوس الطالب في الامتحان

في هذه الخطوة على الطالب/ة الضغط على زر الاستعلام

وأخير عزيزي الطالب/ة ظهور كافة درجات الطالب في الامتحان

  امتحانات الشهادة الإعدادية تعقد وفقا للضوابط التالية:

  • الشرط الأول: امتحانات منفصلة لكل مادة في منهج الفصل الدراسي الأول وليست اختبارات مجمعة.
  • الشرط الثاني: تضاف الدرجة التي يحصل عليها الطالب في الترم الأول لدرجة الترم الثاني.
  • الشرط الثالث: مجموع درجات امتحانات الفصل الدراسي الأول 140 درجة كنهاية عظمى.
  • الشرط الرابع: المديريات التعليمية انتهت من وضع أسئلة الامتحانات والجداول وتم إعلانها.
  • الشرط الخامس: يختلف جدول الامتحان من محافظة لأخرى وأيضا أسئلة الامتحان حسب كل مديرية تعليمية.
  • الشرط السادس: لا يُمنع من لم يحصل على لقاح كورونا من دخول الامتحانات مع تطبيق الإجراءات الوقائية.
  • الشرط السابع: يتم تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية على مستوى المديريات وتعلن النتائج من خلال المديريات التعليمية.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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