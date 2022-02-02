أنا واثقة فيك وبفهمك.. كلمات علينا تشجيع صغارنا بها

تعتبر السنة الأولى للطفل هي السنة التي يمكن للأم والأب زرع المزيد من الصفات الطيبة فيه بكل سهولة والعديد من القيم، فهي أخطر سنة تمر عليه وكذلك أول خمس سنوات ففيها تتشكل شخصيته بالطبع، فلابد من تعزيز احترامهم لذاتهم ومساعدتهم على الثقة بأنفسهم وإدارة عواطفهم، سيكونون مستعدين عندما يحين الوقت لمواجهة “عالم الكبار” بشجاعة وتصميم.

وفقًا لموقع “برايت سايد” قاموا بتجميع أقوى عبارات التعزيز الإيجابية التي يمكنك استخدامها مع أطفالك بشكل يومي لمساعدتهم على تطوير الثقة الذهبية بالنفس.

أنا هنا لمساعدتك

عندما ترى أطفالك الصغار يشكون في أنفسهم أو يرغبون في القيام بشيء ما، ولكن لا يبدو أنهم يمتلكون الشجاعة للقيام بذلك- إما لأنهم لا يعرفون كيفية القيام بذلك أو لأنهم خائفون- ذكّرهم بأنك هل هناك من أجلهم، أخبرهم أنه يمكنهم الاعتماد عليك وأنهم يتلقون دعمك ومساعدتك إذا لزم الأمر. مجرد معرفة أنك موجود من أجلهم يشجعهم على المحاولة وقد ينجحون حتى لو لم يكن عليك مساعدتهم.

هذا النوع من العبارات، بالإضافة إلى تعزيز الرابطة والثقة بين الآباء والأطفال، سيمنح الأطفال أيضًا الكثير من الأمان والثقة بالنفس، ستساعدهم هذه العبارات على تجنب الخوف، مع العلم أنه في حالة حدوث “شيء سيء”، فإن الأم والأب سيكونان هناك لحمايتهم أو مساعدتهم.

من خلال تعلم وممارسة هذه المواقف منذ الطفولة ، سيكون نموهم وتطورهم أسهل ، خاصة في وقت لاحق من الحياة عندما يبدأون في التعامل مع مواقف أكثر خطورة.

"أنا أستمع"

هذه الجملة مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالسابقة، لا يمكننا أن نقول "أنا هنا" إذا لم يكن لدينا وقت للاستماع لاحقًا عندما يريدون إخبارنا بشيء ما. هذا يرسل رسالة معاكسة تمامًا: "أنا لست هنا"، "ليس لدي وقت لك". اللحظة التي يريد طفلك فيها مشاركة شيء ما معك هي أفضل وقت لتظهر له أنك موجود بالفعل.

توقف عما تفعله، فبالنسبة لك لن يستغرق الأمر سوى بضع دقائق، ولكن بالنسبة لأطفالك، فهذا يعني أنك تهتم ويمكنهم الاعتماد عليك. استمع جيدًا، لا تسخر من قصتهم أو تقلل من أهميتها. إذا أرادوا مشاركتها معك، فهذا لأنه مهم بالنسبة لهم. لا تقاطعهم. إذا كنت تريد إبداء رأيك أو إضافة شيء ما ، فانتظر حتى تنتهي.

"أحبك كثيرًا" أو "أنا أحبك"

نحن نعتني بهم، ونرتب لهم دروس ما بعد المدرسة، ونشتري لهم كل ما يحتاجون إليه، وحتى لا تنام عندما نشعر بالقلق عليهم. كل هذا وأكثر ببساطة لأننا نحبهم وهم أهم شيء في حياتنا. ومع ذلك، بالنسبة للطفل، فإن الوصول إلى هذا الاستنتاج ليس بهذه البساطة، لهذا السبب يوصي المتخصصون، بالإضافة إلى إظهار حبنا للأطفال من خلال أفعالنا، أن نفعل ذلك أيضًا لفظيًا.

هذه الكلمات تعمل على:

يقوي الرابطة بين الوالدين والأطفال ويحسن التواصل الأسري.

يمنح الأطفال الثقة وراحة البال، لأنهم يشعرون بأنهم محاطون بالحب.

يعزز احترامهم لذاتهم ويساعدهم على حب وقبول أنفسهم كما هم.

يسمح لهم بالنمو بسعادة، ونقل هذه السعادة وتوفيرها لبيئتهم بأكملها.

يقوي ذكائهم العاطفي وعلاقتهم بمشاعرهم.

الأطفال الذين يشعرون بأنهم محبوبون إيجابيون ومتفائلون.

يظهرون الأدب والاحترام للآخرين.

كلما استطعت، اغتنم الفرصة لتخبر أطفالك عن مدى حبك لهم بين العناق والقبلات.

أنا أثق بك

عندما نكون صغارًا ونعرف أن أمهاتنا وآبائنا يثقون بنا، ويؤمنان بما نشعر به، يصبح هذا الشعور كما السحر، وحتى إذا لم ينجح ما نريد القيام به بشكل صحيح في المرة الأولى، فإن الاستمرار في الاعتماد على ثقتهم يساعدنا على عدم الشعور بالإحباط والمحاولة مرة أخرى.

من خلال الوثوق بهم، تساعدهم على تنمية الثقة بالنفس. يعتقدون أنهم قادرون (وهي الخطوة الأولى في القدرة على ذلك)، ولن يستسلموا بسهولة، وسيبحثون عن بدائل وحلول تقربهم من أهدافهم لأنهم واثقون من أنفسهم ويثقون في أنهم سيفعلون ذلك. تحقيقهم.