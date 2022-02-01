تطور المسرح اليوناني بمصر في ندوة بمعرض الكتاب

أقيمت الثلاثاء ندوة تحت عنوان "المسرح والرواية"، بمعرض القاهرة الدولي للكتاب بأرض المعارض، للحديث عن أهمية المسرح والرواية اليونانية في مصر.

وقال الدكتور هشام درويش، رئيس قسم اللغة اليونانية الحديثة بجامعة القاهرة، إن مصر ترعى اليونانيين، وأن مصر في قلب المسرح اليوناني منذ اندلاع الحرب العالمية الثانية وتطور المسرح اليوناني مع مرور الوقت والرواية فن نشأ في الـ٤ قرون الأولى للميلاد وكتبت فيها ٥ روايات يونانية تدور في أرض مصر.

وأكد حاتم ربيع، الأمين العام السابق للمجلس الأعلى للثقافة أن هناك اتجاه حديث لإعادة إحياء العروض المسرحية اليونانية القديمة، حيث ترجم طه حسين 10 مسرحيات يونانية كما حرص عميد الأدب العربي أثناء وجوده في فرنسا على مشاهدة جميع المسرحيات اليونانية.

بينما قالت غادة العبسي، إنها قامت بعمل رواية يونانية بالرغم من كونها طبيبة، فعشقت المسرح اليوناني منذ طفولتها، منوهة إلى أن أول مصنع للكحل في مصر والشرق الأوسط بمنطقة طرة بحلوان قام بعمله يونانيون، ما دفعها لكتابة التفاصيل عن العلاقات اليونانية بين المصريين واليونانيين.

وانطلق معرض القاهرة الدولى للكتاب بدورته الـ53، الأربعاء 26 يناير ويستمر حتى 7 فبراير، على أن يفتح أبوابه للجمهور الخميس ٢٧ يناير، فى مركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، تحت شعار "هوية مصر.. الثقافة وسؤال المستقبل"، وتحل اليونان ضيف شرف الدورة، واختارت الكاتب يحيى حقي شخصية المعرض، والكاتب عبدالتواب يوسف شخصية معرض كتاب الأطفال.