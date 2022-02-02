«الدستور» فى موقع الهبوط الأرضى بالإسكندرية (فيديو)

أجرت "الدستور" بثًا مباشرًا من موقع الهبوط الأرضي الذي وقع اليوم بشارع السلطان حسين وسط الإسكندرية، لرصد تفاصيل الهبوط وما تم للتعامل معه.

وووضعت إدارة المرور حواجز حديدية بمحيط الهبوط الذي وقع اليوم، لمنع انتظار السيارات في الجهة التي وقع بها، لسلامة المواطنين وحفاظًا على الأرواح والممتلكات.

وكان قد تفاجأ الأهالي، الثلاثاء، بوقوع هبوط أرضي بشارع السلطان حسين، بوسط المحافظة، وتم إبلاغ حى وسط الإسكندرية على الفور، حيث تبين حدوث عدد ٣ هبوط بالشارع ذاته على مسافات متقاربة.

وانتقل اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إلى موقع الهبوطات الأرضية بشارع السلطان حسين بنطاق حي وسط، وذلك فور ورود بلاغ بفيد بتواجد ثلاثة هبوطات مفاجئة بالشارع، للتعامل مع تداعيات الموقف.

جاء ذلك بحضور اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، والمهندسة أمل محمود مدير مديرية الطرق والنقل، والمهندسة عزة سعد رئيس حي وسط، وجميع الأجهزة التنفيذية.

وكلف المحافظ مسئولي المرافق والجهات المعنية بسرعة معرفة أسباب الهبوطات بشارع السلطان حسين، وكذلك الإسراع في الانتهاء من كافة أعمال الإصلاحات تحسبًا لوقوع أي انهيارات، موجهًا المرور باتخاذ اللازم نحو منع انتظار السيارات في محيط تلك الهبوطات.

https://fb.watch/aVlQf53l-t/