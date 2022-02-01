شهيرة: «لو عُرض عليا دور منى زكى بفيلم أصحاب ولا أعز هرفضه»

علقت الفنانة شهيرة، على الجدل المثار والانتقادات التي تعرضت لها الفنانة منى زكي، بعد فيلمها الأخيرة "أصحاب ولا أعز"، قائلة، إن الهجوم عليها مبالغ فيه.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "90 دقيقة"، مع الإعلامية بسمة وهبة، والمذاع عبر فضائية "المحور": "الهجوم مبالغ فيه، فلو كان هناك انتقاد للقطة معينة، ففي النهاية الأمر فني، وعلى الجمهور استيعاب ذلك.. أرفض الهجوم الشديد، وخصوصًا على الفنان أحمد حلمي".

وعن إمكانية تجسيدها لدور الفنانة منى زكى حال عرضه عليها، وقالت:"لو اتعرض عليا دور منى زكى في فيلم أصحاب ولا أعز سأرفض.. لأنني لست فنانة جريئة، وهذا الدور يتطلب الجرأة".