الثلاثاء 01 فبراير 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

دراسة: الهواتف المحمولة تسبب العقم للرجال

الهواتف
الهواتف

حذر خبراء من أن الهواتف المحمولة التي قد تجعل الرجال يعانون من العقم، حيث يتم إلقاء اللوم على الأجهزة لتقليل عدد الحيوانات المنوية وجودتها، وتم تحديد ذلك من خلال تحليل 18 دراسة شملت 4280 عينة من الحيوانات المنوية.

ووفقًا لموقع «insider» يقترح الباحثون أن الموجات الكهرومغناطيسية تلحق الضرر بالحيوانات المنوية، ويقولون إنه يجب على الرجال تقليل استخدام هواتفهم.

وأختلف مع نتائج الدراسة خبير الحيوانات المنوية ألان باسي، أستاذ طب الذكورة بجامعة شيفيلد، حيث شكك في استنتاجات الباحثين الكوريين الجنوبيين.

قال ألان باسي: «من غير الواضح ما إذا كان اللوم يقع على الهواتف المحمولة، أم غيرها فهذه الدراسة لا تضيف الكثير من الوضوح للنقاش المستمر منذ عشر سنوات مضت، فإنه سؤال لم يتم حله إلى الآن بشكل جذري، ولكن إذا كان الرجال قلقين، فعليهم الاحتفاظ بهواتفهم في حقائبهم حيث أن المكان غير صحيح لها الجزء الخلفي أو الأمامي من البنطال كما هو المعتاد لمعظم الرجال».

وقال كبير الباحثين الدكتور يون هاك كيم من جامعة بوسان الوطنية: «يجب على مستخدمي الهواتف الخلوية الذكور أن يسعوا لتقليل استخدام الهواتف المحمولة لحماية جودة الحيوانات المنوية لديهم».

واقترح أنه الآن يوجد حاجة  ملحة لدراسات إضافية لتحديد تأثير التعرض للموجات، الكهرومغناطيسية المنبعثة من طرز الهواتف المحمولة الجديدة في البيئة الرقمية الحالية، حيث يعاني حوالي واحد من كل ستة أزواج في المملكة المتحدة من صعوبة في الإنجاب.

ومن أضرار الهواتف المحمولة ايضًا بخلاف ما سبق اجهاد العين وبالتالي حدوث جفاف بهما، لذا ينصح العديد من الأطباء بضرورة استخدام القطرة التي تعمل على التخفيف من آثار جفاف العيون بالإضافة إلى حماية العين وترطيبها، كما أن الهواتف تسبب الصداع لذا لابد من تقليل المكوث أمام الهواتف خلال اليوم.

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