«الأرصاد» تحذر من طقس الخميس والجمعة

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن غدًا الأربعاء استقرار في أحوال الطقس، حيث سيكون هناك اعتدال في درجة الحرارة نهارا وشديد البرودة ليلا.

وأكدت الدكتورة منار غانم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مال وأعمال" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن مصر ستشهد حالة من عدم الاستقرار الخميس والجمعة القادمين نتيجة منخض جوي جديد.

وأضافت في حديثها أن منخفض الخميس والجمعة سيكون مصحوبا بنشاط رياح ومن ثم شعور المواطنين بالبرودة مع ارتفاع أمواج البحار لأكثر من 5 أمتار.